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В Израиле

Араб из Умм эль-Фахма, намеревавшийся совершить теракт в Тель-Авиве, сдался полиции

время публикации: 20:27 | последнее обновление: 20:48 блог версия для печати фото
Араб из Умм эль-Фахма, намеревавшийся совершить теракт в Тель-Авиве, сдался полиции

22-летний житель Умм эль-Фахма добровольно сдался полиции возле Центральной автобусной станции в Тель-Авиве, заявив, что собирался совершить теракт.

Молодой мужчина заявил, что у него был с собой нож, с помощью которого он намеревался атаковать сотрудников служб безопасности. По словам мужчины, в последний момент он отказался от своего замысла, выбросил нож и решил добровольно сдаться полицейским.

Сайт Walla News пишет, что сотрудникам полиции не удалось найти нож, который якобы выбросил террорист в районе автовокзала.

Задержанный передан следователям Общей службы безопасности для дальнейшего расследования.



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