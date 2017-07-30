Араб из Умм эль-Фахма, намеревавшийся совершить теракт в Тель-Авиве, сдался полиции

22-летний житель Умм эль-Фахма добровольно сдался полиции возле Центральной автобусной станции в Тель-Авиве, заявив, что собирался совершить теракт.

Молодой мужчина заявил, что у него был с собой нож, с помощью которого он намеревался атаковать сотрудников служб безопасности. По словам мужчины, в последний момент он отказался от своего замысла, выбросил нож и решил добровольно сдаться полицейским.

Сайт Walla News пишет, что сотрудникам полиции не удалось найти нож, который якобы выбросил террорист в районе автовокзала.

Задержанный передан следователям Общей службы безопасности для дальнейшего расследования.





