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В Израиле

С 1 сентября ВИЦО прекращает работу групп продленного дня

время публикации: 11:15 | последнее обновление: 11:15 блог версия для печати фото
С 1 сентября ВИЦО прекращает работу групп продленного дня

В воскресенье, 30 июля, организация ВИЦО сообщила о прекращении работы групп продленного дня с 1 сентября в связи с принятием закона, ограничивающего размер платы.

"Будучи общественной организацией, мы обязаны отвечать дополнительным параметрам, и снижение платы, не позволит нам соответствовать им", - сказано в письме, которое организация направила родителям детей, записанных в 84 группы продленного дня в центре страны.

Ранее о прекращении деятельности с начала учебного года сообщила тель-авивская сеть групп продленного дня "Бе-Цахарей а-Йом". В сети 41 группа продленного дня, в которых обучаются около 1.200 детей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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