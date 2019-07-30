Нетаниягу продвигает строительство жилья для палестинских арабов на территориях C

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продвигает проект строительства сотен единиц жилья для палестинских арабов на территориях C, сообщила служба новостей корпорации "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, в минувшее воскресенье состоялось заседание военно-политического кабинета, которое было посвящено обсуждению этого вопроса. Продолжительность обсуждения связана помимо прочего с возражениями министров.

Канал "Решет" сообщил, что речь идет о строительстве не менее 600 единиц жилья, на территориях C. Одновременно, по сообщению "Решет", Нетаниягу продвигает проекты строительства в поселениях, находящихся в этих районах. Там речь идет о почти шести тысячах единиц жилья, однако в отличие от арабских населенных пунктов, большинство проектов находятся в стадии первичного планирования и утверждения.

Напомним, что территории C – это районы в Иудее и Самарии, находящиеся под полным израильским контролем. В правых кругах всегда категорически возражали против предоставления ПНА права на строительство на территориях C. "Кан Бет" отмечает, что в ближайшие дни в Израиль должен прибыть специальный советник президента США Джаред Кушнер. В настоящий момент неизвестно, связано ли обсуждение проекта с визитом и продолжающимся обсуждением проекта "сделки века" президента Трампа.

В правых партиях не комментируют эту информацию. Напомним, что одним из пунктов программы "Байт Иегуди" является аннексия территорий C.

В свою очередь, представители Совета поселений подвергли предложение Биньямина Нетаниягу резкой критике. "Вместо того, чтобы бороться с захватом арабами территорий С и незаконным строительством там, премьер-министр выносит на обсуждение предложение о капитуляции. Мы категорически возражаем против этого предложения и просим членов военно-политического кабинета отклонить их", - заявил глава Совет поселений Хананэль Дурани.

"Кан Бет" цитирует слова одного из участников обсуждения, заявившего, что решение по поводу программы арабского строительства будет утверждено лишь в том случае, если его поддержат все члены военно-политического кабинета.