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В Израиле

Семье убитого на парковке Офира Хасдая собрали 1,7 млн шекелей пожертвований

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:23 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Рамле. 28 июля 2019 года
Семье убитого на парковке Офира Хасдая собрали 1,7 млн шекелей пожертвований
Семье убитого на парковке Офира Хасдая собрали 1,7 млн шекелей пожертвований

Открытые на двух краудфандинговых платформах проекты по сбору средств для оставшейся без кормильца семьи Офира Хасдая, убитого в Рамле из-за спора о парковке, собрали за двое суток 1,66 миллиона шекелей.

На платформе благотворительных проектов Giveback 5.000 человек пожертвовали свыше 820 тысяч шекелей (при изначальной задаче собрать 400 тысяч шекелей), а на платформе Jgive 4.000 человек пожертвовали еще 840 тысяч шекелей.

Как отмечает 12-й канал ИТВ, эта сумма не включает в себя средства, переведенные напрямую на банковский счет семьи Хасдай.

41-летний Офир Хасдай, приехал в торговый центр в Рамле с женой и тремя дочерьми. На заднем сидении находились: 9-летние двойняшки, одна из которых страдает тяжелым заболеванием и передвигается на инвалидном кресле, и годовалая девочка, также страдающая от редкого заболевания двигательной системы.

На парковке было два свободных места, но другой водитель опередил Офира и поставил автомобиль так, что занял оба места. Офир через окно обратился к супруге второго водителя и попросил выровнять машину так, чтобы он тоже смог припарковаться. Женщина в ответ нагрубила, завязалась перебранка. Женщина и Офир вышли из машин, и начали толкать друг друга.

Офир не рассчитал силу и толкнул женщину так, что она упала. Тогда из машины вышел супруг женщины, 74-летний житель Лода Виктор Катан, и выстрелил в Офира. По словам свидетелей, будучи раненым Офир закричал: "Ты нормальный? Ты зачем стреляешь?". И тогда мужчина выстрелил еще раз, прямо в грудь Офиру. Приехавшие по вызову парамедики констатировали смерть мужчины.

Семья Офира Хасдаи обратилась к гражданам за помощью, так как вдова Офира и трое детей остались без средств к существованию.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2019 г.
Подозреваемый в убийстве на парковке в Рамле утверждает, что действовал в рамках самообороны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2019 г.
41-летий Офир Хасдай был убит в споре из-за свободного места на парковке





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