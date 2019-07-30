Семье убитого на парковке Офира Хасдая собрали 1,7 млн шекелей пожертвований

Открытые на двух краудфандинговых платформах проекты по сбору средств для оставшейся без кормильца семьи Офира Хасдая, убитого в Рамле из-за спора о парковке, собрали за двое суток 1,66 миллиона шекелей.

На платформе благотворительных проектов Giveback 5.000 человек пожертвовали свыше 820 тысяч шекелей (при изначальной задаче собрать 400 тысяч шекелей), а на платформе Jgive 4.000 человек пожертвовали еще 840 тысяч шекелей.

Как отмечает 12-й канал ИТВ, эта сумма не включает в себя средства, переведенные напрямую на банковский счет семьи Хасдай.

41-летний Офир Хасдай, приехал в торговый центр в Рамле с женой и тремя дочерьми. На заднем сидении находились: 9-летние двойняшки, одна из которых страдает тяжелым заболеванием и передвигается на инвалидном кресле, и годовалая девочка, также страдающая от редкого заболевания двигательной системы.

На парковке было два свободных места, но другой водитель опередил Офира и поставил автомобиль так, что занял оба места. Офир через окно обратился к супруге второго водителя и попросил выровнять машину так, чтобы он тоже смог припарковаться. Женщина в ответ нагрубила, завязалась перебранка. Женщина и Офир вышли из машин, и начали толкать друг друга.

Офир не рассчитал силу и толкнул женщину так, что она упала. Тогда из машины вышел супруг женщины, 74-летний житель Лода Виктор Катан, и выстрелил в Офира. По словам свидетелей, будучи раненым Офир закричал: "Ты нормальный? Ты зачем стреляешь?". И тогда мужчина выстрелил еще раз, прямо в грудь Офиру. Приехавшие по вызову парамедики констатировали смерть мужчины.

Семья Офира Хасдаи обратилась к гражданам за помощью, так как вдова Офира и трое детей остались без средств к существованию.