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В Израиле

Командующий управлением тыла: "Гражданский тыл Израиля к войне не готов"

время публикации: 14:03 | последнее обновление: 14:03 блог версия для печати фото
Тамир Ядаи
Командующий управлением тыла: "Гражданский тыл Израиля к войне не готов"
Командующий управлением тыла: "Гражданский тыл Израиля к войне не готов"

В конце минувшей недели премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение передать полную ответственность за гражданское население во время чрезвычайных ситуаций управлению тылом ЦАХАЛа.

Соответствующие структуры министерства обороны и национальное управление по чрезвычайным ситуациям (РАХЕЛ), ранее оспаривавшие "право первенства", а также органы местной власти и все другие гражданские структуры будут подчиняться управлению тылом, на которое ляжет ответственность за все от вопросов эвакуации населения до обеспечения населенных пунктов продуктами первой необходимости.

Во вторник, 30 июля, в военном журнале "Бейн а-Ктавим" была опубликована статья командующего управлением тылом генерал-майора Тамира Ядаи, утверждающего, что израильский тыл не только не готов к войне, но и генеральный штаб практически не учитывает потребности тыла в планах на случай чрезвычайных ситуаций.

В статье Ядаи речь идет о наличии у террористических организаций такого ракетного арсенала, который можно уже использовать не только для запугивания и террора, но и для парализации тыла, работы стратегических объектов (водо и электроснабжение), аэропортов, морских портов, а также тыловых систем ЦАХАЛа, таких как ПВО, ПРО и снабжение. И работа "Хизбаллы" и других вражеских структур над улучшением точности ракет только усиливает эту угрозу.

"В свете прогресса, который мы наблюдаем в последнее десятилетие в сухопутных войсках, ВВС, ВМФ и разведке, отставание во вложениях в подготовку и развитие тыла заставляет пожалеть об упущенных возможностях", - пишет Ядаи, подчеркивая, что сценарий параллельного ведения боевых действий на севере и на юге становится все более реалистичным, делая неизбежным стирание границ между военным и гражданским тылом.

В качестве одной из своих основных задачи Ядаи видит создание единой системы коммуникаций всех гражданских и военных структур, отвечающих за заботу о тыле и о гражданском населении. "Небольшую часть того, что нам удалось создать за последние два года, можно было увидеть во время последнего витка эскалации на юге страны в мае текущего года", - пишет Ядаи, подчеркивая, что работа в этом направлении все еще находится в самом начале.

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