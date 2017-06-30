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Шакед распорядилась проверить возможность возвращения эритрейских беженцев на родину

время публикации: 11:25 | последнее обновление: 11:26 блог версия для печати фото
Шакед распорядилась проверить возможность возвращения эритрейских беженцев на родину

Министр юстиции Айелет Шакед распорядилась начать проверку возможности возвращения на родину находящихся в Израиле граждан Эритреи, подавших прошение о получении статуса беженца, сообщает "Исраэль а-Йом".

Распоряжение было отдано после того, как в среду, 28 июня, Европейский суд по правам человека постановил, что можно возвращать эритрейских беженцев на родину.

На текущий момент в Израиле находятся около 30 тысяч граждан Эритреи, на которых распространяется коллективная защита в рамках международной конвенции о беженцах.

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