Шакед распорядилась проверить возможность возвращения эритрейских беженцев на родину

Министр юстиции Айелет Шакед распорядилась начать проверку возможности возвращения на родину находящихся в Израиле граждан Эритреи, подавших прошение о получении статуса беженца, сообщает "Исраэль а-Йом".

Распоряжение было отдано после того, как в среду, 28 июня, Европейский суд по правам человека постановил, что можно возвращать эритрейских беженцев на родину.

На текущий момент в Израиле находятся около 30 тысяч граждан Эритреи, на которых распространяется коллективная защита в рамках международной конвенции о беженцах.