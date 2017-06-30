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В Израиле

Сотрудники пограничной полиции нашли и доставили домой заблудившегося ребенка

время публикации: 16:32 | последнее обновление: 16:32 блог версия для печати фото
Сотрудники пограничной полиции нашли и доставили домой заблудившегося ребенка

В пятницу, 30 июня, около 15:00, жительница Иерусалима (имя женщины не указано) сообщила сотрудникам пограничной полиции Израиля о том, что в иерусалимском районе Эмек а-Аразим она видела маленького мальчика, гуляющего без сопровождающих его взрослых.

Сотрудники МАГАВ начали поиски ребенка и вскоре обнаружили 8-летнего мальчика, страдающего от жары. Они дали ребенку попить и усадили его в машину, где работал кондиционер. Через некоторое время мальчик сообщил сотрудникам пограничной полиции номер своего домашнего телефона. К телефону подошла младшая сестра мальчика, которая сказала, что "мамы нет дома".

Все разъяснилось, когда мать вернулась домой и рассказала, что некоторое время назад ее сыновья, 12-ти и 8-ми лет, отправились на автобусе навестить бабушку. Во время поездки младший сын вышел не на той остановке и потерялся.

Бойцы МАГАВ подарили мальчику "стиклайт" (химический источник света, используемый в темноте), и отвезли ребенка домой.

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Пятница, 30 июня 2017 г.
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