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В Израиле

Пожар в жилом доме в Тель-Авиве, 30-летняя женщина и ее дочь получили тяжелые ожоги

время публикации: 02:08 | последнее обновление: 02:13 блог версия для печати фото
Пожар в жилом доме в Тель-Авиве: 30-летняя женщина и ее дочь получили тяжелые ожоги

В результате пожара, происшедшего в ночь на пятницу, 30 июня, в жилом здании на улице Струк в Тель-Авиве пострадали 30-летняя женщина и ее 12-летняя дочь.

После получения сообщения о возгорании на место прибыли сотрудники полиции и пожарные, жителей здания эвакуировали. Вскоре пожар был локализован.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим, которые получили обширные ожоги, первую помощь и доставили их в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Женщина и девочка введены в медикаментозную кому и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается врачами как тяжелое.

О причинах возгорания ничего не сообщается.

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