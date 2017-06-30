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Дери и Гафни сорвали совещание по закону о гиюре

время публикации: 11:50 | последнее обновление: 12:31 блог версия для печати фото
Дери и Гафни сорвали совещание по закону о гиюре
Биньямин Нетаниягу
Роберт Илатов, Авигдор Либерман и Софа Ландвер (НДИ) в Кнессете

Председатель партии ШАС Арье Дери и один из лидеров партии "Яадут а-Тора" Моше Гафни демонстративно покинули совещание глав коалиционных партий.

Совещание было созвано премьер-министром Биньямином Нетаниягу для обсуждения нового закона о гиюре, на продвижении которого настаивают ультраортодоксальные партии.

Как стало известно редакции NEWSru.co.il, в ходе заседания стороны были близки к соглашению о замораживании процесса продвижения законопроекта на полгода. Однако главы ШАС и "Яадут а-Тора" внезапно поднялись и покинули заседание. По словам осведомленных источников, глава ШАС Арье Дери был возмущен тем, что, несмотря на его готовность согласиться на изменения в тексте законопроекта, продвижение предлагается заморозить. В ходе заседания имели место словесные перепалки между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и Арье Дери.

В настоящий момент не назначена новая встреча глав коалиционных партий, однако, по словам источников NEWSru.co.il, речь не идет об окончательном срыве переговоров. "Последняя точка еще не поставлена", – заявляют в политической системе.

2 июля межминистерская комиссия по законодательству должна рассматривать апелляцию, поданную министром алии и абсорбции Софой Ландвер. В пресс-службе НДИ заявляют, что если бы не апелляция, поданная министром Ландвер, то законопроект уже в минувшую среду был бы вынесен на рассмотрение Кнессета.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал заседание глав партий коалиции после встречи с лидерами американо-израильского комитета по общественным связям AIPAC, прибывшим в Израиль на фоне кризиса, вызванного продвижением законопроекта о гиюре, а также отменой компромисса по вопросу о Стене плача.

ШАС и "Яадут а-Тора" требуют рассмотрения закона уже в ближайшее воскресенье, тогда как Нетаниягу хочет отложить его на полгода, создав специальную комиссию для выработки компромисса, учитывающего интересы других течений иудаизма.



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