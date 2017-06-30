В Хайфе несколько тысяч человек приняли участие в "Параде гордости"

В пятницу, 30 июня, несколько тысяч человек приняли участие в "Параде гордости" в Хайфе, инициированном местными активистами ЛГБТ-сообщества.

В связи с проведением парада перекрыта для движения улица Мория, а также все пересекающие ее улицы от улицы Цафририм до улицы Ган а-Эм.

- Глаза "Парада гордости" при выключенном цвете. Фотозаметка Дмитрия Брикмана

По времени это мероприятие совпало с принятием немецким парламентом (Бундестагом) закона о признании в Германии однополых браков. В Израиле признаются однополые брачные союзы, заключенные в других странах, однако в стране невозможно зарегистрировать не только однополый брак, но и обычный гражданский брак.

Напомним, что этим летом "Парады гордости" уже проходили в Тель-Авиве (9 июня) и в Беэр-Шеве (22 июня). Причем в "столице Негева" подобное мероприятие проводилось впервые. В Иерусалиме такая акция запланирована на 3 августа.

В прошлом году в гей-параде в Иерусалиме приняли участие около 25 тысяч человек. Он стал самым многочисленным в истории израильской столицы. Вместе с активистами ЛГБТ-общины в шествии участвовали политики, представители религиозной общины, а также известные раввины реформистского и консервативного движения. Многие участники пришли на парад с белыми цветами, которые они возложили к месту гибели 16-летний Ширы Банки, убитой религиозным фанатиком во время гей-парада в Иерусалиме годом ранее.