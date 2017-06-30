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Морская полиция спасла молодого человека, едва не утонувшего в озере Кинерет

время публикации: 21:37 | последнее обновление: 21:43 блог версия для печати фото
Морская полиция спасла молодого человека, едва не утонувшего в озере Кинерет

В пятницу, 30 июня, около 20:00, морская полиция спасла молодого человека, жителя Восточного Иерусалима, едва не утонувшего в водах Кинерета. Молодой человек не нуждался в медицинской помощи.

По его словам, он вошел в озеро вместе со своим другом, оба мужчины были на надувных матрасах. Сильный ветер отнес их от берега на 150-200 метров, где они и перевернулись.

Это видели с берега отдыхающие, которые вызвали морскую полицию.

Поиски второго мужчины продолжаются.

Пресс-служба полиции просит отдыхающих на побережье Кинерета купаться только на тех пляжах, которые обслуживают спасатели, не заплывать далеко, не пользоваться надувными матрасами, не отпускать в воду детей без сопровождения взрослых, не заходить в воду в нетрезвом состоянии.

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