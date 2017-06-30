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В Израиле

Депутат Эрель Маргалит дал показания по "делу 3000"

время публикации: 08:40 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Депутат Эрель Маргалит дал показания по "делу 3000"

Депутат Кнессета от блока "Сионистский лагерь" Эрель Маргалит посетил вечером в четверг, 29 июня, офисы отделения полиции "Лахав 433" и дал показания по так называемому "делу 3000".

Согласно официальному заявлению, Маргалит был вызван в полицию для дачи показаний после того, как передал следователям имевшиеся в его распоряжении материалы по данному делу, а также в качестве члена комиссии по оборонному бюджету.

В рамках "дела 3000" расследуется подозрение на коррупцию при заказе Израилем подводных лодок у германской корпорации ThyssenKrupp.

Как сообщает портал Nana10, в 2016 году Мараглит самостоятельно занимался расследованием "дела 3000" вместе с германскими журналистами, после чего передал полученные материалы полиции Израиля.

По его утверждению, у него есть доказательства получения взятки одним из самых высокопоставленных чиновников в оборонных структурах.

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