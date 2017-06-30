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Прогноз погоды на 30 июня: солнечно и жарко, небольшое повышение температуры

время публикации: 05:46 | последнее обновление: 05:46 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 30 июня: солнечно и жарко, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 30 июня, температура воздуха будет немного выше, чем вчера. Во внутренних районах – сухо и жарко, на побережье – жарко и влажно. Утром и днем – солнечно, вечером – переменная облачность.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 29-43. В Беэр-Шеве – 22-37, в Мицпе-Рамоне – 20-35, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 23-30, в Ариэле – 22-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды в Средиземном море – 28 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В субботу – повышение температуры до уровня выше среднесезонной, шарав. В воскресенье – дополнительное повышение температуры. В понедельник – без существенных изменений.

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Пятница, 30 июня 2017 г.
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