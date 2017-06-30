Супруги задержаны по подозрению в издевательствах над 9-месячным ребенком

Полиция Израиля задержала минувшей ночью супружескую пару, 9-месячный ребенок которой был доставлен минувшей ночью в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Родители доставили младенца в больницу, когда тот находился в бессознательном состоянии. Проверка выявила у ребенка внутричерепное кровоизлияние, приведшее к необратимым повреждениям мозга и потере зрения, а также синяки по всему телу.

Задержанные, жители Гиват-Ольги в возрасте около 20 лет, подозреваются в тяжелых издевательствах над ребенком.

После допроса они будут доставлены в мировой суд Хайфы для продления срока содержания под стражей.