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В Израиле

Разрушилась одна из стен водохранилища, содержащего сточные воды заводов "Ротем"

время публикации: 18:32 | последнее обновление: 18:39 блог версия для печати фото
Разрушилась одна из стен водохранилища, содержащего сточные воды заводов "Ротем"
Разрушилась одна из стен водохранилища, содержащего сточные воды заводов "Ротем"
Разрушилась одна из стен водохранилища, содержащего сточные воды заводов "Ротем"

Полиция сообщает о разрушении одной из стен водохранилища, содержащего сточные воды заводов "Ротем". Авария может привести к загрязнению окружающей среды. Сточные воды, содержащие кислоты, стекают к реке Ашлим и на шоссе №90.

Сведений о пострадавших не поступало.

В ликвидации аварии участвуют сотрудники полиции и добровольцы спасательных подразделений Арада и Эйн-Геди.

Шоссе №90 в районе заводов Мертвого моря закрыто для движения в обе стороны. Водителей просят использовать альтернативные маршруты.

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