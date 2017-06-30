Разрушилась одна из стен водохранилища, содержащего сточные воды заводов "Ротем"

Полиция сообщает о разрушении одной из стен водохранилища, содержащего сточные воды заводов "Ротем". Авария может привести к загрязнению окружающей среды. Сточные воды, содержащие кислоты, стекают к реке Ашлим и на шоссе №90.

Сведений о пострадавших не поступало.

В ликвидации аварии участвуют сотрудники полиции и добровольцы спасательных подразделений Арада и Эйн-Геди.

Шоссе №90 в районе заводов Мертвого моря закрыто для движения в обе стороны. Водителей просят использовать альтернативные маршруты.