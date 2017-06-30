Морская полиция спасла жителя Хайфы, лодку которого унесло в открытое море. ВИДЕО

Утром в пятницу, 30 июня, патруль морской полиции спас жителя Хайфы, мужчину примерно 40 лет, резиновую лодку которого унесло в открытое море – примерно на 3 км от берега, сообщает пресс-служба полиции.

Спасенный находился в состоянии физического истощения и страдал от обезвоживания. Однако угрозы для его жизни нет.

Судя по опубликованной видеозаписи, в резиновой лодке были весла, но, по всей видимости, с их помощью мужчина не мог выгрести против сильного морского течения.

Полиция просит граждан соблюдать осторожность при самостоятельных морских путешествиях, рассчитывать свои силы и учитывать возможности плавательных средств.