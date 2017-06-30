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В Израиле

На Голанских высотах гадюка укусила пожилую женщину во время сбора черешни

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 14:04 блог версия для печати фото
Палестинская гадюка Вернера

В пятницу, 30 июня, в больницу "Зив" в Цфате была доставлена 64-летняя женщина, которую укусила ядовитая змея.

Пресс-бюро службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что эту женщину укусила гадюка во время сбора черешни.

По оценкам врачей, состояние пострадавшей от средней тяжести до тяжелого.

Серпентологи отмечают, что змеи на Голанских высотах и в других районах страны активизировались и стали агрессивнее на фоне жаркой погоды.

Рекомендуется быть внимательней при прогулках на природе, особенно, когда вокруг высокая трава и не видно, что находится под ногами. Надо учитывать, что змеи могут прятаться в камнях и на деревьях. При встрече со змеей лучше отступить, не пытаться ее прогонять и не провоцировать нападение. В случае укуса надо немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Специалисты также советуют при наличии такой возможности, сфотографировать змею, которая укусила человека, чтобы потом врачи точнее могли выбрать оптимальный способ лечения.

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