В Израиль доставлены для лечения шесть раненых из Сирии

В ночь на субботу, 30 июня, военнослужащие дивизии "Башан" приняли на израильской территории и оказали медицинскую помощь шести сирийским гражданам, получившим ранения в ходе гражданской войны в Сирии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Все пострадавшие имели ранения средней степени тяжести до тяжелых.

Согласно опубликованной информации, в вечерние часы 29 июня военнослужащие получили сигнал о прибытии раненых. На место их вероятного прибытия были направлены силы военнослужащих, в том числе медиков, которые оказали первую помощь сирийцам. После этого раненые были доставлены в больницу на севере Израиля.

Среди пострадавших, поступивших из Сирии, была десятилетняя девочка с ранениями головы и конечностей, семилетняя девочка с ранениями головы и осколками во всем теле, шестилетняя девочка с ранениями головы, находившаяся без сознания, 14-летний подросток, раненный в живот и с осколками во всем теле, 19-летний юноша с ранениями ноги и осколками в ней, 25-летний мужчина с ранениями левой ноги.

По сообщению сирийской стороны, на которое ссылается армейская пресс-служба, все родственники детей, прибывших из Сирии, погибли в ходе бомбежек.

Отмечается, что начиная с 2013 года, Израиль принял для лечения более 3.500 пострадавших в ходе войны в Сирии. Помимо этого, начиная с 2016 года, на территории Израиля получили однодневное лечение более 1.300 сирийских детей, страдающих различными заболеваниями. Среди сирийцев, получивших лечение на территории Израиля, 33% - мужчины, 17% - женщины и 50% - дети.





