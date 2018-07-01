18+
1 июля 2018 г.
последняя новость: 02:07
Турцией правит султан
О ксенофобии Эйнштейна
Самоуважение, как норма
Загадочный план Трампа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:06 Участники массовой драки в Раате забросали камнями прибывших полицейских, один раненый
22:40 Возле дома министра просвещения Беннета вновь состоялась демонстрация протеста
22:05 В Гуш Эционе арабы атаковали автомобили с израильтянами
21:38 В Израиль доставлены для лечения шесть раненых из Сирии
19:48 У побережья Герцлии обнаружено тело молодого мужчины
18:58 На территории регионального совета а-Шарон вспыхнул пожар
16:22 Пожар в лесу А-Малахим; сотрудники полиции эвакуировали около 150 туристов
13:29 На юге Израиля вспыхнули пожары, вызванные воздушными шарами из Газы
09:57 Подозреваемый в нападении на женщину в Афуле задержан в аэропорту Бен-Гурион
07:04 В Израиле умер российский художник Павел Сухих‍ (Хихус)
В Израиле

В Израиль доставлены для лечения шесть раненых из Сирии

время публикации: 30 июня 2018 г., 21:38 | последнее обновление: 00:11 блог версия для печати фото

В ночь на субботу, 30 июня, военнослужащие дивизии "Башан" приняли на израильской территории и оказали медицинскую помощь шести сирийским гражданам, получившим ранения в ходе гражданской войны в Сирии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Все пострадавшие имели ранения средней степени тяжести до тяжелых.

Согласно опубликованной информации, в вечерние часы 29 июня военнослужащие получили сигнал о прибытии раненых. На место их вероятного прибытия были направлены силы военнослужащих, в том числе медиков, которые оказали первую помощь сирийцам. После этого раненые были доставлены в больницу на севере Израиля.

Среди пострадавших, поступивших из Сирии, была десятилетняя девочка с ранениями головы и конечностей, семилетняя девочка с ранениями головы и осколками во всем теле, шестилетняя девочка с ранениями головы, находившаяся без сознания, 14-летний подросток, раненный в живот и с осколками во всем теле, 19-летний юноша с ранениями ноги и осколками в ней, 25-летний мужчина с ранениями левой ноги.

По сообщению сирийской стороны, на которое ссылается армейская пресс-служба, все родственники детей, прибывших из Сирии, погибли в ходе бомбежек.

Отмечается, что начиная с 2013 года, Израиль принял для лечения более 3.500 пострадавших в ходе войны в Сирии. Помимо этого, начиная с 2016 года, на территории Израиля получили однодневное лечение более 1.300 сирийских детей, страдающих различными заболеваниями. Среди сирийцев, получивших лечение на территории Израиля, 33% - мужчины, 17% - женщины и 50% - дети.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2017 г.
Разрешено к публикации: в Израиль доставлены семь раненых из Сирии. ВИДЕО







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 1 июля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018