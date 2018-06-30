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В Израиле

На юге Израиля вспыхнули пожары, вызванные воздушными шарами из Газы

время публикации: 13:29 | последнее обновление: 14:14 блог версия для печати фото
На юге Израиля вспыхнули пожары, вызванные воздушными шарами из Газы
На юге Израиля вспыхнули пожары, вызванные воздушными шарами из Газы

В субботу, 30 июня, в первой половине дня, в региональных советах Эшколь и Шаар а-Негев вспыхнули, по меньшей мере, пять пожаров.

Все они начались после падения на их территории воздушных шаров с привязанным к ним взрывчатым веществом, запущенных палестинскими поджигателями из сектора Газы.

Пожарным расчетам, прибывшим на места происшествия, удалось локализовать огонь.

Напомним, в начале этой недели пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, в котором говорится, что запуск "огненных" змеев и шаров является террором и ответственность за эти действия возлагается на ХАМАС.

Военные подчеркнули, что в последние недели стало очевидно: именно ХАМАС организовал преднамеренные поджоги израильской территории и руководит действиями поджигателей.

По данным ЦАХАЛа, ХАМАС поставил на конвейер производство "огненных" шаров и змеев, а также их запуск. В частности, каждым звеном поджигателей руководит боевик ХАМАС, который отдает приказ о производстве шара или змея. Перед запуском к готовому изделию прикрепляется "огненный" заряд.



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