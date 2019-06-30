Шакед в первом интервью после выборов: "Могу быть премьер-министром"

Бывшая министр юстиции Айелет Шакед дала первое интервью после провала на выборах в Кнессет 21-го созыва.

В беседе с корреспондентом канала "Кешет" Шакед не сообщила ничего конкретного о своих дальнейших планах и посоветовала всем запастись терпением. "Через неделю-две, перед подачей предвыборных списков, все прояснится", – заявила Шакед, которая находится в эти дни в США вместе с семьей.

В то же время бывшая министр юстиции не скрывает своих планов вернуться в политику и побороться в будущем за пост премьер-министра. "Я думаю, что после ухода Нетаниягу со сцены наилучшим кандидатом, способным стать премьер-министром, является Беннет. Я не исключаю возможности претендовать на этот пост через несколько лет", – добавила Шакед.

Ожидается, что Шакед объявит о своем решении не ранее 20 июля. В партии "А-Ямин а-Хадаш" полагают, что она постарается получить место в предвыборном списке "Ликуда", что представляется малореальным. Вторым приоритетом Шакед является попытка занять первое место в списке "Ихуд Мифлагот а-Ямин".

В настоящее время Беннет готов уступить Шакед первое место в списке "А-Ямин а-Хадаш", однако ситуация может измениться. "Пока он размышляет, что ей делать, Беннет восстанавливает партию. Если она воспринимает "А-Ямин а-Хадаш" как запасной аэродром, где ее всегда примут, то ошибается", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il один из активистов партии.

В то же время "Кан Бет" сообщает, что Шакед приняла решение присоединиться к "А-Ямин а-Хадаш" и объявит об этом решении сразу после возвращения из США.

Одновременно продолжается дискуссия о возможности формирования единого блока всех партий, находящихся правее "Ликуда". Как сообщалось ранее, Беннет отвергает такую возможность, считая ее нерациональной, приводящей к потере мандатов. "Слишком велика разница между нами и "Ихуд Леуми", "Байт Иегуди" и "Оцма Иегудит", – сказал он на встрече активистов "А-Ямин а-Хадаш".

В свою очередь, депутат Кнессета Идит Сильман ("Ихуд Мифлагот а-Ямин") заявила в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что вопрос объединения должен рассматриваться не с идеологической, а с рациональной точки зрения. "Этот шаг должен быть продиктован только одним: пониманием необходимости спасти правые голоса", – сказала Сильман.

На левом фланге также продолжается дискуссия о перспективах объединения. 2 июля пройдут праймериз в партии "Авода" после чего начнутся переговоры об объединении израильских лейбористов с партией Эхуда Барака и с МЕРЕЦ.

Как сообщалось ранее, Барак предложил создать единый блок левоцентристских партий, включая "Кахоль Лаван", однако в партии Ганца-Лапида к такой перспективе относятся скептически.

Атмосфера в "Кахоль Лаван" остается напряженной. Газета "Исраэль а-Йом", традиционно поддерживающая "Ликуд" и Нетаниягу, сообщает, что в адрес Бени Ганца звучит немало критики по поводу его стиля руководства. "Он принимает решения медленно как черепаха, под его руководством мы неповоротливы и апатичны", – цитирует издание слова источников в "Кахоль Лаван". В окружении Ганца заявили: "Мы приведем к смене власти вопреки голосам вечно недовольных".





