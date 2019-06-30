18+
30 июня 2019 г.
последняя новость: 11:58
Герцлия-2019: куда идет Ближний Восток
Кому придется провожать «Аводу» на кладбище
Интимные письма Фрейда: что за ними скрывалось
Первое политическое убийство в Эрец-Исраэль
"На мои похорона съехались вампиры"
Оладушки с зеленым луком и яйцами
Увеличивает ли жара число случаев насилия?
Жена правителя Дубая сбежала
Арабский мир становится более терпимым
Харари рассказал Познеру, как нами манипулируют
Россия давала уроки иранского
МИД Израиля забанил еврейского политика Дмитрия
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:32 Жителю Димоны будут предъявлены обвинения в угрозах в адрес Мири Регев
11:00 Внимание, розыск: пропал 19-летний Рам Тойзер
10:24 Восьмой номер в партии "Авода" Яир Финк объявил о переходе к Эхуду Бараку
09:19 Военно-политический кабинет обсудит ситуацию в секторе Газы
08:44 Израильские власти задержали палестинского министра по делам Иерусалима
08:27 В больнице "Сорока" умерла маленькая девочка, травмированная в бедуинском поселке
08:23 Нападения в Хайфе и Кирьят-Яме: один человек убит, другой тяжело ранен
08:11 Около границы с Газой возник очередной пожар, вызванный "огненными шарами"
08:05 Шакед в первом интервью после выборов: "Могу быть премьер-министром"
07:04 Несмотря на "огненный террор", Израиль поставит топливо в Газу
Загрузка...
В Израиле

Несмотря на "огненный террор", Израиль поставит топливо в Газу

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Несмотря на "огненный террор", Израиль поставит топливо в Газу
Несмотря на "огненный террор", Израиль поставит топливо в Газу
Муса Абу Марзук

Утром в воскресенье, 30 июня, несмотря на продолжающиеся провокации на границе и "огненный террор", в сектор Газы через КПП "Керем Шалом" проедут 20 грузовиков, которые доставят "катарское топливо" для местной электростанции, сообщает сайт Walla.

В то же время Ynet и газета "Едиот Ахронот" цитируют некий высокопоставленный источник, заявляющий, что правительство Израиля вновь приостановит поставку топлива в Газу и ограничит зону рыболовства в случае, если ХАМАС не обеспечит спокойствие на юге страны. Более того, велика вероятность "военного решения" проблемы не прекращающихся провокаций на южной границе.

В 13:00 в Иерусалиме состоится заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации в секторе Газы. В нем впервые примут участие министры от партии "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Бецалель Смотрич и Рафи Перец. Согласно опубликованной информации, кабинет проведет серию заседаний, посвященных ситуации в секторе Газы. Второе такое совещание состоится 3 июля.

Газета "Маарив" пишет, что руководители израильских местных советов, граничащих с сектором Газы, готовят обращение в ООН в связи с продолжающимся "огненным террором".

В этом контексте весьма примечательно интервью одного из лидеров ХАМАСа Мусы Абу Марзука "Палестинскому информационному центру", в котором он почти не уделяет внимания проблемам топливного дефицита или рыбаков в Газе, не говорит об обязательствах остановить "огненный террор", при этом резко критикуя американскую "сделку века" и арабские государства, поддерживающие проект администрации Дональда Трампа. Абу Марзук не упоминает о помощи Катара, но отмечает улучшение отношений с Ираном. Помимо прочего, он заявляет об отсутствии прогресса на переговорах об "обмене пленными" с Израилем, которые в течение последних лет ведутся при посредничестве Германии, Великобритании, Египта и Катара.

Из интервью Абу Марзука складывается впечатление, что для ХАМАСа уступки или ограничения со стороны израильского правительства не имеют ключевого значения. Действия поджигателей в Газе в этой организации по-прежнему называют формой народного протеста.

Нерешительные действия правительства Израиля против ХАМАСа в Газе вызывают всё большую критику со стороны оппозиции. Накануне выборов в Кнессет 22-го созыва сложившаяся ситуация, когда ЦАХАЛ фактически бездействует на фоне враждебных действий из сектора Газы, негативно отражается на рейтинге правящей партии "Ликуд" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Не исключено, что Нетаниягу не начинает крупномасштабную операцию против террористов в Газе, так как связан некими обязательствами по отношению к Трампу, пытающемуся продвинуть "сделку века" перед очередными президентскими выборами в США. Кроме того, Нетаниягу неоднократно давал понять, что первостепенной считает угрозу с севера, со стороны "Хизбаллы" и иранских сил в Сирии, а не с юга.

Вечером в пятницу, 28 июня, сайт Ynet писал, что Израиль дал руководству ХАМАСа 24 часа для выполнения условий перемирия в полном объеме. "Огненный террор" не прекращался в субботу, хотя его интенсивность несколько снизилась.

Ранее арабские и израильские СМИ сообщали о заключении соглашения между властями Израиля и руководством ХАМАСа в Газе, в соответствии с которым израильская сторона разрешит доставлять в сектор дизельное топливо для электростанции и расширит зону рыболовства до 15 миль, а ХАМАС остановит "огненный террор" и не будет допускать провокаций на границе. В Иерусалиме эту информацию официально не комментировали. Но высокопоставленный источник утром в пятницу подтвердил факт согласования такого договора.

На этой неделе в Израиль и сектор Газы прибудет египетская делегация, которая намерена способствовать реализации договоренностей между сторонами.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2019 г.
"Огненный шар" стал причиной пожара на территории Шаар а-Негев
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2019 г.
Пожар в кибуце Натив а-Асара; подозрение на "огненный террор"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2019 г.
На границе с Газой задержаны двое арабов с ножами и режущими инструментами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июня 2019 г.
В течение дня зафиксировано 14 пожаров, вызванных "огненными шарами"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июня 2019 г.
Израиль дал руководству ХАМАСа 24 часа для выполнения условий перемирия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июня 2019 г.
Либерман: ХАМАС "отблагодарил" Нетаниягу за уступки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 июня 2019 г.
Представитель ХАМАСа: "Нам снова удалось навязать свою волю оккупантам"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июня 2019 г.
Safa: Израиль разрешил ввоз топлива в Газу и расширил зону рыболовства в обмен на спокойствие





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019