Несмотря на "огненный террор", Израиль поставит топливо в Газу

Утром в воскресенье, 30 июня, несмотря на продолжающиеся провокации на границе и "огненный террор", в сектор Газы через КПП "Керем Шалом" проедут 20 грузовиков, которые доставят "катарское топливо" для местной электростанции, сообщает сайт Walla.

В то же время Ynet и газета "Едиот Ахронот" цитируют некий высокопоставленный источник, заявляющий, что правительство Израиля вновь приостановит поставку топлива в Газу и ограничит зону рыболовства в случае, если ХАМАС не обеспечит спокойствие на юге страны. Более того, велика вероятность "военного решения" проблемы не прекращающихся провокаций на южной границе.

В 13:00 в Иерусалиме состоится заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации в секторе Газы. В нем впервые примут участие министры от партии "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Бецалель Смотрич и Рафи Перец. Согласно опубликованной информации, кабинет проведет серию заседаний, посвященных ситуации в секторе Газы. Второе такое совещание состоится 3 июля.

Газета "Маарив" пишет, что руководители израильских местных советов, граничащих с сектором Газы, готовят обращение в ООН в связи с продолжающимся "огненным террором".

В этом контексте весьма примечательно интервью одного из лидеров ХАМАСа Мусы Абу Марзука "Палестинскому информационному центру", в котором он почти не уделяет внимания проблемам топливного дефицита или рыбаков в Газе, не говорит об обязательствах остановить "огненный террор", при этом резко критикуя американскую "сделку века" и арабские государства, поддерживающие проект администрации Дональда Трампа. Абу Марзук не упоминает о помощи Катара, но отмечает улучшение отношений с Ираном. Помимо прочего, он заявляет об отсутствии прогресса на переговорах об "обмене пленными" с Израилем, которые в течение последних лет ведутся при посредничестве Германии, Великобритании, Египта и Катара.

Из интервью Абу Марзука складывается впечатление, что для ХАМАСа уступки или ограничения со стороны израильского правительства не имеют ключевого значения. Действия поджигателей в Газе в этой организации по-прежнему называют формой народного протеста.

Нерешительные действия правительства Израиля против ХАМАСа в Газе вызывают всё большую критику со стороны оппозиции. Накануне выборов в Кнессет 22-го созыва сложившаяся ситуация, когда ЦАХАЛ фактически бездействует на фоне враждебных действий из сектора Газы, негативно отражается на рейтинге правящей партии "Ликуд" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Не исключено, что Нетаниягу не начинает крупномасштабную операцию против террористов в Газе, так как связан некими обязательствами по отношению к Трампу, пытающемуся продвинуть "сделку века" перед очередными президентскими выборами в США. Кроме того, Нетаниягу неоднократно давал понять, что первостепенной считает угрозу с севера, со стороны "Хизбаллы" и иранских сил в Сирии, а не с юга.

Вечером в пятницу, 28 июня, сайт Ynet писал, что Израиль дал руководству ХАМАСа 24 часа для выполнения условий перемирия в полном объеме. "Огненный террор" не прекращался в субботу, хотя его интенсивность несколько снизилась.

Ранее арабские и израильские СМИ сообщали о заключении соглашения между властями Израиля и руководством ХАМАСа в Газе, в соответствии с которым израильская сторона разрешит доставлять в сектор дизельное топливо для электростанции и расширит зону рыболовства до 15 миль, а ХАМАС остановит "огненный террор" и не будет допускать провокаций на границе. В Иерусалиме эту информацию официально не комментировали. Но высокопоставленный источник утром в пятницу подтвердил факт согласования такого договора.

На этой неделе в Израиль и сектор Газы прибудет египетская делегация, которая намерена способствовать реализации договоренностей между сторонами.





