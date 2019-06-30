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В Израиле

Принято окончательное решение о закрытии аэропорта Сдэ Дов

время публикации: 19:22 | последнее обновление: 21:11 блог версия для печати фото
Принято окончательное решение о закрытии аэропорта Сдэ Дов
Принято окончательное решение о закрытии аэропорта Сдэ Дов
Принято окончательное решение о закрытии аэропорта Сдэ Дов

В течение всего дня 30 июня в канцелярии главы правительства проходили встречи, посвященные судьбе аэропорта Сдэ Дов и требованию жителей Эйлата отказаться от его закрытия.

В совещаниях у главы правительства принимали участие министр транспорта Бецалель Смотрич, юристы и представители Управления аэропортами. Около полудня появились слухи, что закрытие аэропорта может быть отложено на несколько месяцев. Но они не подтвердились.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что участники совещания у главы правительства пришли к выводу, что закрытие аэропорта, находящегося на землях, принадлежащих частным лицам, избежать невозможно, так как это будет стоить государству миллиарды шекелей.

Вместе с тем, главой правительства Биньямином Нетаниягу совместно с министрами финансов и транспорта принято решение в течение трех месяцев представить на утверждение правительства план развития Эйлата стоимостью в 400 миллионов шекелей. Это решение также было согласовано с юридическим советником правительства.

В 1 июля в 00:01 аэропорт, находящийся рядом с портом Тель-Авива, полностью прекратит свою работу. Израильские авиакомпании Arkia и Israir, совершавшие из Сдэ Дова внутренние рейсы, получили указание убрать до полуночи свои самолеты из аэропорта. Такие же указания были получены владельцами частных самолетов, стоявших в аэропорту.

После того, как стало известно о закрытии аэропорта, в ходе акции протеста в Эйлате, десятки жителей демонстративно выкинули свои удостоверения личности.

До сегодняшнего дня аэропорт Сдэ-Дов являлся основной базой для авиасообщения с Эйлатом, и его закрытие станет серьезным ударом для южного курорта, поскольку аэропорт Бен-Гурион в данном случае является менее удобной и более дорогой альтернативой.

11 июня мэр Эйлата Меир Ицхак Халеви заявил, что в связи с решением о закрытии аэропорта Сдэ-Дов в Тель-Авиве он выходит из партии "Ликуд".



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