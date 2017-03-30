Суд над "телефонным террористом": задержание продлено на неделю

В четверг, 30 марта, адвокат Шира Нир, представляющая интересы 18-летнего жителя Ашкелона, подозреваемого в причастности к телефонным звонкам с угрозами в еврейские центры в США и других странах, представила в мировом суде в Ришон ле-Ционе снимки, свидетельствующие, что у ее клиента есть опухоль головного мозга. Ранее адвокат сообщала СМИ, что опухоль была обнаружена, когда мальчику было 14 лет.

Имя задержанного по-прежнему не разрешено к публикации. По подозрению в содействии злоумышленнику задержан его отец, который утверждает, что не имел понятия о противозаконной деятельности сына.

Суд продлил арест главного подозреваемого до 6 апреля. Его отец отпущен из-под стражи под домашний арест.

По данным следствия, задержанный причастен к более чем тысяче инцидентов, которые можно классифицировать как телефонный или виртуальный терроризм. В компьютере и телефоне задержанного обнаружены тысячи номеров телефонов еврейских центров и учебных заведений во всем мире.

Ранее сообщалось, что подозреваемый большую часть своей жизни провел в США. Мальчик с первого класса находился на домашнем обучении. Его семья репатриировалась в Израиль три года назад. Задержанный утверждает, что мечтал о службе в ЦАХАЛе и с нетерпением ждал повестку, но его признали непригодным к воинской службе.

10-й канал передавал, что вычислить хакера удалось после того, как полиция Новой Зеландии сообщила, что один из звонков был получен с израильского IP-адреса. С этого момента к расследованию, которое велось ФБР, присоединилась полиция Израиля.

По данным Антидиффамационной лиги, с 9 января только еврейские центры в США получили около 166 телефонных звонков и писем с угрозами. Звонки получали еврейские школы и центры в Новой Зеландии, Австралии, Израиле.

Сайт The Guardian цитировал содержание телефонного звонка, полученного авиакомпанией Delta: "В сумке находится взрывчатка С4 с большим количеством шрапнели. Скоро погибнет много евреев. Шрапнель продырявит им головы. Там много шрапнели. Будет кровопролитие. Это произойдет скоро. Я думаю, что я сказал вам достаточно. Я должен идти".

Мотивы действий подозреваемого остаются неясными. По одной из версий, он мстил за то, что его не взяли в ЦАХАЛ.





