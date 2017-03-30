30 марта 2017 г.
последняя новость: 12:12
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:10 В Ор-Йегуде умерла двухлетняя девочка, болевшая ангиной
11:44 Авария в Иерусалиме, погиб мотоциклист
10:32 Разрешено к публикации: Меир Гольдштейн, репатриировавшийся из Молдавии, подозревается в убийстве бывшей жены
10:19 Продлен на неделю срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве медсестры Товы Караро
10:06 Нетаниягу созывает заседание военно-политического кабинета
09:21 Радикальные "харедим" проведут в Иерусалиме съезд дезертиров
07:36 При тушении пожара в Хадере найдено обгоревшее тело
07:34 "Маргинальность освобождает". Сергей Леферт: брат Жером, художник и писатель
05:20 Прогноз погоды на 30 марта: температура выше среднесезонной, шарав, к вечеру влажность повысится
00:36 Стрельба в Кирьят-Гате, ранен 50-летний мужчина
В Израиле

Радикальные "харедим" проведут в Иерусалиме съезд дезертиров

время публикации: 09:21 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Радикальные "харедим" проведут в Иерусалиме съезд дезертиров
Радикальные "харедим" проведут в Иерусалиме съезд дезертиров
Радикальные "харедим" проведут в Иерусалиме съезд дезертиров

Лидеры радикального "Иерусалимского крыла" ультраортодоксальной общины литвацких евреев объявили о намерении провести в столице "съезд дезертиров".

- Дорожные войны "харедим": акции протеста против ареста Петрова. Фоторепортаж

Как пишет "Исраэль а-Йом", на съезд, который пройдет в понедельник, 3 апреля, приглашены около 3 тысяч членов общины, отказавшихся явиться на призывной пункт за справкой об освобождении от службы и потому считающихся дезертирами.

Община намерена "чествовать их за риск, который они берут на себя, протестуя против армии, несмотря на угрозу ареста и невозможность покидать пределы страны".

Напомним, что радикалы, возглавляемые раввином Шмуэлем Ойербахом, уже несколько недель организуют акции протеста с требованием освободить нескольких членов общины, арестованных за дезертирство.

28 марта в Иерусалиме состоялась демонстрация протеста с участием 10 тысяч человек, на которой представители "Иерусалимского крыла" подвергли резкой критике так называемое умеренное крыло ультраортодоксов, обвинив их в "предательстве". Участники демонстрации несли плакат, на котором был изображен министр обороны Авигдор Либерман рядом с Иосифом Сталиным, Саддамом Хусейном, Муамаром Каддафи и северокрейским лидером Ким Чен Ыном. "Мы пережили египетского фараона, инквизицию, Гитлера, переживем и вас, – заявил ведущий митинга. – Мы наполним тюрьмы, как наполняли тюрьмы в галуте".

На протяжении нескольких дней, предшествовавших демонстрации, в населенных пунктах, где проживает ультрарелигиозное население, распространялись листовки и памфлеты с призывами явиться на демонстрацию и "отстоять мир Торы". Организаторы недавнего митинга в Иерусалиме заявляли: "ЦАХАЛ – это единственная армия мира, которая пытается изменить идеологию своих солдат. Нигде в мире не дошли до такой низости. Истинная цель армии – сжечь еврейское наследие и святость народа Израиля".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2017 г.
В Иерусалиме митинговали ультраортодоксы. "Пережили инквизицию и Гитлера, переживем и вас"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 марта 2017 г.
Полиция задерживает "харедим", пытающихся сорвать Иерусалимский марафон
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2017 г.
Полиция готовится к беспорядкам во время Иерусалимского марафона







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 30 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017