Радикальные "харедим" проведут в Иерусалиме съезд дезертиров

Лидеры радикального "Иерусалимского крыла" ультраортодоксальной общины литвацких евреев объявили о намерении провести в столице "съезд дезертиров".

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Как пишет "Исраэль а-Йом", на съезд, который пройдет в понедельник, 3 апреля, приглашены около 3 тысяч членов общины, отказавшихся явиться на призывной пункт за справкой об освобождении от службы и потому считающихся дезертирами.

Община намерена "чествовать их за риск, который они берут на себя, протестуя против армии, несмотря на угрозу ареста и невозможность покидать пределы страны".

Напомним, что радикалы, возглавляемые раввином Шмуэлем Ойербахом, уже несколько недель организуют акции протеста с требованием освободить нескольких членов общины, арестованных за дезертирство.

28 марта в Иерусалиме состоялась демонстрация протеста с участием 10 тысяч человек, на которой представители "Иерусалимского крыла" подвергли резкой критике так называемое умеренное крыло ультраортодоксов, обвинив их в "предательстве". Участники демонстрации несли плакат, на котором был изображен министр обороны Авигдор Либерман рядом с Иосифом Сталиным, Саддамом Хусейном, Муамаром Каддафи и северокрейским лидером Ким Чен Ыном. "Мы пережили египетского фараона, инквизицию, Гитлера, переживем и вас, – заявил ведущий митинга. – Мы наполним тюрьмы, как наполняли тюрьмы в галуте".

На протяжении нескольких дней, предшествовавших демонстрации, в населенных пунктах, где проживает ультрарелигиозное население, распространялись листовки и памфлеты с призывами явиться на демонстрацию и "отстоять мир Торы". Организаторы недавнего митинга в Иерусалиме заявляли: "ЦАХАЛ – это единственная армия мира, которая пытается изменить идеологию своих солдат. Нигде в мире не дошли до такой низости. Истинная цель армии – сжечь еврейское наследие и святость народа Израиля".





