30 марта 2017 г.
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Разрешено к публикации: Меир Гольдштейн, репатриировавшийся из Молдавии, подозревается в убийстве бывшей жены

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 11:35 блог версия для печати фото
На месте убийства. 29 марта 2017 года
На месте убийства. 29 марта 2017 года
На месте убийства. 29 марта 2017 года
ВСЕ ФОТО

В четверг, 30 марта, было разрешено к публикации имя подозреваемого в убийстве женщины в Тверии, совершенном накануне. Это 34-летний Меир Гольдштейн, репатриировавшийся в 1991 году из Молдавии.

Мировой суд в Нацерете продлил на две недели срок содержания подозреваемого под стражей. В этот период он пройдет психиатрическое освидетельствование.

Портал Walla сообщает, что тело убитой женщины направлено в Институт судебной медицины в Абу Кабире для экспертизы. Дата похорон к настоящему моменту не опубликована.

По сообщению радиостанции "Решет Бет", подозреваемый пояснил, что слышал голос, повелевавший ему совершить убийство. "Я знаю, что лишь через восемь дней мне откроется высокая духовность, и тогда я смогу сказать зачем все было совершено", – сказал он.

Как рассказывается в публикации на сайте Ynet, Гольдштейн служил в ЦАХАЛе, после чего прошел гиюр. Родители подозреваемого по-прежнему проживают на территории одной из стран бывшего СССР. Десять лет назад он женился на Адель Кальман, которая была на год моложе своего мужа. У супружеской пары не было детей. Четыре года назад Меир Гольдштейн находился на госпитализации в психиатрической больнице в Беэр Яакове. В последние годы он не работал. Адель, ставшая религиозной, работала воспитательницей в одном из детских садов города.

По свидетельству друзей семьи Гольдштейн, лишь несколько недель назад супруги разошлись. С тех пор Меир Гольдштейн жил при одной из йешив Тверии.

29 марта на улице Нахмани прохожие заметили Меира Гольдштейна со следами крови на одежде. Одновременно в одной из квартир жилого дома на этой улице был замечен пожар.

Войдя в квартиру, пожарные и полицейские обнаружили обезглавленное тело Адель Кальман-Гольдштейн. Предполагается, что задержанный убил женщину, обезглавил ее и поджег квартиру.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что, по свидетельству очевидцев, мужчина ходил по улице, держа отрезанную голову в руках, а затем выбросил ее в мусорную урну.

В настоящий момент остается в силе судебный запрет на публикацию каких-либо дополнительных подробностей расследования по этому делу.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2017 г.
В Тверии убита и обезглавлена женщина, задержан подозреваемый







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Четверг, 30 марта 2017 г.
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