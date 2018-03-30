Ожидание "марша миллионов": на границе с Газой усилены меры безопасности

В пятницу, 30 марта, по инициативе палестинской террористической организации ХАМАС в секторе Газы проводится "марш возвращения" (или "марш миллионов"), приуроченный к так называемому "дню земли".

ХАМАС призвал израильских арабов и арабов, проживающих в Иудее и Самарии (Западный берег), поддержать эту акцию.

Ожидается, что, в общей сложности, в акциях протеста и попытках прорыва границы с Израилем примут участие до миллиона и более жителей Палестинской автономии.

В связи с предполагаемыми беспорядками усилены меры безопасности по всему периметру границы с сектором Газы, а также на КПП в окрестностях Иерусалима, в Иудее и Самарии. Заготовлены средства для разгона толпы. Для контроля над ситуацией привлечены снайперы.

Границу с Газой контролируют бойцы бригад "Голани", "Гивати" и "Нахаль", а также бронетанковые подразделения. Могут быть задействованы спецназ, артиллеристы, операторы беспилотной авиатехники (в том числе, БПЛА, умеющих сбрасывать контейнеры со слезоточивым газом).

В связи с возможными массовыми беспорядками для многих военнослужащих были отменены пасхальные отпуска.

Территории, прилегающие к разделительному забору, объявлены закрытой военной зоной.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий террористической организации ХАМАС, сообщает, что рано утром в пятницу, 30 марта, израильская артиллерия обстреляла двух "фермеров" к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. В результате обстрела, пишет ПИЦ, один "фермер" был убит, еще один тяжело ранен. По версии ПИЦ, израильская артиллерия обстреляла двух мирных граждан, выпустив по ним два снаряда. При этом утверждается, что обстрел не был спровоцирован – "фермеры" собирали петрушку неподалеку от границы. Названо имя убитого. Это 27-летний Умар Уахид Насралла Самур. ЦАХАЛ пока не комментирует этот инцидент.

Пресс-служба Армии обороны Израиля утром в пятницу, 30 марта, сообщила, что минувшей ночью артиллерия и танки ЦАХАЛа обстреляли две цели на территории сектора Газы. Двое подозреваемых были обстреляны в северной части сектора, при попытке приближения к пограничному забору. О пострадавших не сообщалось. Около южной части пограничного забора были обстреляны двое других жителей Газы. Палестинские источники сообщают об одном убитом и одном раненом. По версии палестинской стороны, в южной части Газы огонь был открыт по "фермерам, собиравшим петрушку". Израильские военные подчеркивают, что этот инцидент произошел ночью.

ЦАХАЛ готов к различным сценариям, в том числе к пресечению провокаций с применением оружия и к отражению попыток проникновения на израильскую территорию вооруженных боевиков – с нарушением целостности пограничного забора или через подземные туннели.

Впрочем, ХАМАС накануне призвал участников марша воздерживаться от насилия, заявив, что главным оружием будет массовость акции. Ранее сообщалось, что на организацию марша ХАМАС потратил 10 миллионов долларов.

По данным военных, "марш миллионов" начнется поздним утром, наиболее активная фаза ожидается после дневной молитвы мусульман. При этом очевидно, что ситуация будет очень напряженной в течение ближайших недель, до 19 апреля, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль (День независимости), а палестинские арабы будут отмечать "День Накбы" (день катастрофы). Ожидается, что именно в День независимости будет объявлено об открытии посольства США в Иерусалиме, что, очевидно, вызовет новую волну арабских протестов.

Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет.

Напомним, что 27 марта трое арабов, вооруженных ножами и гранатами, проникли из сектора Газы на территорию Израиля. Они были задержаны около военной базы "Цеэлим" в Негеве, примерно в 15 км от границы с сектором Газы. Ведется расследование обстоятельств инцидента, и военные источники говорят, что "речь идет о серьезном провале, вызывающем тревогу". Кроме того, в течение последних дней были пресечены еще несколько попыток незаконного проникновения на израильскую территорию арабов из сектора Газы.

Начиная с полуночи 29 марта, на период праздника Песах, введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Закрыты КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.





