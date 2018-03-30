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В Израиле

Завершился первый день "марша миллионов", организованного по указке ХАМАС

время публикации: 22:16 | последнее обновление: 22:46 блог версия для печати фото
Завершился первый день "марша миллионов", организованного по указке ХАМАС
Завершился первый день "марша миллионов", организованного по указке ХАМАС
Завершился первый день "марша миллионов", организованного по указке ХАМАС

В пятницу, 30 марта, с наступлением темноты, завершился первый день "марша миллионов" (или "марша возвращения"), организованного по инициативе палестинской террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

Около 20:00 министерство здравоохранения сектора Газы, подконтрольное ХАМАСу, подтвердило гибель 16 участников "марша возвращения". Число раненых достигло 1416 человек. В это же время десятки тысяч демонстрантов, многие из которых привели для участия в акции своих детей, покинули границу.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис сообщил, что, по крайней мере, двое из числа погибших участников беспорядков, известны израильским службам безопасности. Это – члены группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС.

По оценкам израильского командования, в "марше миллионов" приняли участие около 30 тысяч палестинцев. В течение всего дня сообщалось о шести основных очагах беспорядков, где "активисты" жгли автомобильные покрышки и бросали камни в сторону военных. Зачинщиками беспорядков были предприняты попытки причинить ущерб забору безопасности, в том числе и разрезав ограждение. Однако военнослужащие пресекали эти попытки, открывая огонь.

Во второй половине дня было предотвращено террористическое нападение на военнослужащих Армии обороны Израиля. Двое вооруженных террористов приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Силы ЦАХАЛа ответили стрельбой. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд. В результате инцидента пострадавших среди израильтян не было. Палестинские СМИ сообщили, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое палестинцев.

Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности.

ЦАХАЛ готов к различным сценариям, в том числе к пресечению провокаций с применением оружия и к отражению попыток проникновения на израильскую территорию вооруженных боевиков – с нарушением целостности пограничного забора или через подземные туннели.

Очевидно, что ситуация будет очень напряженной в течение ближайших недель, до 19 апреля, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль (День независимости), а палестинские арабы будут отмечать "День Накбы" (день катастрофы). Ожидается, что именно в День независимости будет объявлено об открытии посольства США в Иерусалиме, что, очевидно, вызовет новую волну арабских протестов.

Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет.

Начиная с полуночи 29 марта, на период праздника Песах, введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Закрыты КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2018 г.
Предотвращено террористическое нападение на военнослужащих ЦАХАЛа. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2018 г.
ЦАХАЛ: среди убитых участников "марша" - члены боевого крыла ХАМАС
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2018 г.
Министерство здравоохранения Газы: 8 погибших, 1100 раненых
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2018 г.
ЦАХАЛ: в "марше миллионов" участвуют около 20 тысяч палестинцев. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2018 г.
Минздрав Газы: число убитых участников "марша" возросло до семи
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2018 г.
ЦАХАЛ: хамасовцы отправили семилетнюю девочку к пограничному забору в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2018 г.
Минздрав Газы: в ходе "марша возвращения" четверо убитых, более 350 раненых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2018 г.
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