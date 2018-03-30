Завершился первый день "марша миллионов", организованного по указке ХАМАС

В пятницу, 30 марта, с наступлением темноты, завершился первый день "марша миллионов" (или "марша возвращения"), организованного по инициативе палестинской террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

Около 20:00 министерство здравоохранения сектора Газы, подконтрольное ХАМАСу, подтвердило гибель 16 участников "марша возвращения". Число раненых достигло 1416 человек. В это же время десятки тысяч демонстрантов, многие из которых привели для участия в акции своих детей, покинули границу.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис сообщил, что, по крайней мере, двое из числа погибших участников беспорядков, известны израильским службам безопасности. Это – члены группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла террористической организации ХАМАС.

По оценкам израильского командования, в "марше миллионов" приняли участие около 30 тысяч палестинцев. В течение всего дня сообщалось о шести основных очагах беспорядков, где "активисты" жгли автомобильные покрышки и бросали камни в сторону военных. Зачинщиками беспорядков были предприняты попытки причинить ущерб забору безопасности, в том числе и разрезав ограждение. Однако военнослужащие пресекали эти попытки, открывая огонь.

Во второй половине дня было предотвращено террористическое нападение на военнослужащих Армии обороны Израиля. Двое вооруженных террористов приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Силы ЦАХАЛа ответили стрельбой. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд. В результате инцидента пострадавших среди израильтян не было. Палестинские СМИ сообщили, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое палестинцев.

Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности.

ЦАХАЛ готов к различным сценариям, в том числе к пресечению провокаций с применением оружия и к отражению попыток проникновения на израильскую территорию вооруженных боевиков – с нарушением целостности пограничного забора или через подземные туннели.

Очевидно, что ситуация будет очень напряженной в течение ближайших недель, до 19 апреля, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль (День независимости), а палестинские арабы будут отмечать "День Накбы" (день катастрофы). Ожидается, что именно в День независимости будет объявлено об открытии посольства США в Иерусалиме, что, очевидно, вызовет новую волну арабских протестов.

Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет.

Начиная с полуночи 29 марта, на период праздника Песах, введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Закрыты КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.





