"Кан": Нетаниягу отказался от встречи с Аббасом на саммите в Москве

Государственная служба новостей "Кан" передает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отклонил предложение России провести политический саммит с участием председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса.

В сообщении сказано, что российское руководство предложило провести встречу на высшем уровне в Москве или где-либо еще около года назад, это предложение было передано лично Биньямину Нетаниягу и Махмуду Аббасу.

По сведениям "Кан", Нетаниягу поначалу согласился, но только в том случае, если со стороны Аббаса не будет никаких предварительных условий. Такой вариант устроил главу ПА. Однако позже израильский премьер отказался от участия в саммите. Причины такого решения в сообщении "Кан" не приводятся.

Напомним, что сентябре 2017 года сообщалось о подготовке американцами саммита с участием Аббаса и Нетаниягу. Однако после того, как в декабре президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а позже сообщил о скором переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, палестинское руководство заявило, что Вашингтон перестал быть релевантным партнером по мирному урегулированию.

Встреча Аббаса и Нетаниягу в Москве первоначально планировалась на 9 сентября 2016 года. Но незадолго до этой даты стало известно, что переговоры переносятся на неопределенный срок. Хотя еще 5 сентября пресс-служба главы правительства Израиля сообщала, что Биньямин Нетаниягу выразил готовность к переговорам без предварительных условий. После переноса даты встречи официальный Иерусалим заявлял, что израильский премьер продолжает подтверждать готовность к переговорам с Аббасом.

Осенью 2016-го в Рамалле обвиняли израильскую сторону в отказе от возобновления контактов с палестинской администрацией на политическом уровне. При этом высказывалось предположение, что руководство Израиля не хочет вести какие-либо переговоры, пока не станет известно имя нового президента США.

Палестинская сторона ранее неуклонно выдвигала два условия возобновления переговорного процесса: замораживание строительства в поселениях и освобождение группы заключенных в соответствие с ранними договоренностями. Израиль отвергал эти требования.

В начале 2017 года МИД РФ сообщал, что предложение о проведении в Москве саммита по палестино-израильскому урегулированию остается в силе. В конце января 2017-го Махмуд Аббас, выступая перед участниками встречи на высшем уровне государств Африканского союза, возложил на Израиль ответственность за тупик, в который зашел переговорный процесс. Он также призвал международное сообщество содействовать реализации резолюции №2334 Совета Безопасности ООН, которая признает поселения преградой на пути мирного урегулирования. Тогда же Аббас говорил, что принимает приглашение российского президента Владимира Путина провести в Москве саммит с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.





