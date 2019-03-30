18+
30 марта 2019 г.
последняя новость: 21:05
Халифат умер. Да здравствует халифат!
Бени Ганц, будь самим собой!
Как боги-блюстители морали помогли цивилизации
Израиль побил рекорд Ирана
Внебрачный сын режиссера поборется за наследство
Салат из пшеницы
Шнуров объяснил закрытие группы "Ленинград"
6 лучших продуктов для секса
Сирийский соблазн
А слышали ли вы об убийствах христиан?
Основы Ближнего Востока рушатся
Голаны тоже наши
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:05 Внимание, розыск: пропал 43-летний Марк Аронов, житель Беэр-Шевы
20:35 "Марш миллионов" на границе Газы. ХАМАС "проявил сдержанность"
19:16 Бедуинка из Негева умерла от отравления газом
18:53 В Эйлате, в результате падения дерева, погибли два человека
15:22 "Берегите ваших детей": Израиль обратился к матерям Газы
14:13 Пожар в кибуце Ор А-Нер; причиной возгорания мог стать "огненный шар"
11:26 Недалеко от Кирьят-Гата потерял сознание 45-летний велосипедист
11:21 На границе с Газой задержаны двое детей, перебравшихся через забор безопасности
09:57 Полиция и спасатели ищут туриста из Шхема, пропавшего в районе ручья Кана
07:37 Драка в Реховоте, четыре человека получили ранения
Загрузка...
В Израиле

"Марш миллионов" на границе Газы. ХАМАС "проявил сдержанность"

время публикации: 20:35 | последнее обновление: 20:52 блог версия для печати фото
"Марш миллионов" на границе Газы. ХАМАС "проявил сдержанность"
"Марш миллионов" на границе Газы. ХАМАС "проявил сдержанность"
"Марш миллионов" на границе Газы. ХАМАС "проявил сдержанность"

В субботу, 30 марта, на границе сектора Газы прошел организованный ХАМАСом "марш миллионов", приуроченный к годовщине "маршей" и "Дню земли".

Погода не благоприятствовала боевикам и участникам акции: было холодно, время от времени шел дождь. По данным ЦАХАЛа, для участия в акции собрались около 40 тысяч палестинцев. Большинство из них не приближались к разделительным сооружениям. Тем не менее, примерно 19 тысяч активистов участвовали в беспорядках, жгли покрышки, швыряли в сторону забора камни, гранаты и самодельные взрывные устройства.

Минздрав Газы сообщил, что в результате действий военнослужащих ЦАХАЛа были убиты трое палестинцев. Также пострадали 316 участников "марша"; 14 из них получили огнестрельные ранения.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манлис подвел итоги "марша миллионов", заметив, что число активистов, пришедших к разделительным сооружениям, было сравнительно небольшим; в основном, это были хулиганы, намеревавшиеся устроить беспорядки и нападавшие на сотрудников безопасности ХАМАСа. Что касается ХАМАСа, то, по словам Манлиса, "сегодня он был вынужден вести себя сдержанно".

Заместитель главы политбюро ХАМАСа Салах аль-Арури заявил: "Мы заинтересованы в том, что прекратить вооруженное противостояние в обмен на снятие осады". Он подчеркнул, что надеется на подписание соглашения в ближайшие дни, заметив, что договоренности о перемирии должны значительно облегчить ситуацию в Газе.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что премьер-министр выражает свою признательность силам Южного военного округа, ВВС ЦАХАЛа и другим подразделениям, деятельность которых способствовала тому, что "марш миллионов" прошел относительно спокойно.

ХРОНОЛОГИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

07:30. Минздрав Газы сообщает, что к востоку от города Газа, недалеко от границы, убит один из участников "марша".

11:00. Палестинские источники: силы Армии обороны Израиля используют средства для разгона демонстраций на восточном участке границы с сектором Газы.

12:00. К участникам акции присоединился глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя и представители египетской делегации, находящейся в Газе. Sky news на арабском языке сообщает, что среди участников демонстрации находятся сотрудники полиции в гражданской одежде, не позволяющие участникам акции приближаться к забору безопасности.

13:00. На восточном и северном участках границы сектора Газы собрались более пяти тысяч демонстрантов.

14:00. На границе сектора Газы собрались около 20 тысяч палестинцев. Участники акции жгут покрышки и швыряют гранаты. Большинство из них находятся далеко от забора безопасности.

15:00. По оценкам ЦАХАЛа, число участников "марша" возросло до 30 тысяч.

15:30. Минздрав Газы сообщает, что в результате действий израильских военнослужащих убит 17-летний участник "марша миллионов" Адхам Нидал Сакр Амар. На восточном участке границы пострадали не менее 100 человек; 10 из них получили огнестрельные ранения.

16:00. Число участников "марша миллионов" возросло до 40 тысяч. Зафиксированы несколько инцидентов, в ходе которых в сторону забора безопасности и военнослужащих Армии обороны Израиля были брошены гранаты и взрывные устройства.

17:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о сокращении числа участников беспорядков на границе сектора Газы. Командующий Южным военным округом генерал-майор Герци Галеви совершил поездку по приграничным районам.

19:30. Восточнее Хан-Юниса убит еще один участник "марша", 17-летний Тамир Хашим Абу аль-Хаир.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2019 г.
По оценкам ЦАХАЛа, число активистов "марша" к вечеру заметно сократилось
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2019 г.
"Берегите ваших детей": Израиль обратился к матерям Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2019 г.
На границе сектора Газы собрались около 20 тысяч участников "марша"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2019 г.
"Марш миллионов". Беспорядки на восточном и северном участках границы сектора Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2019 г.
В "марше" на границе Газы участвуют Ханийя и члены египетской делегации
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2019 г.
На границе с Газой задержаны двое детей, перебравшихся через забор безопасности
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2019 г.
"Исламский джихад" и ХАМАС угрожают "жестким ответом на проявления агрессии"





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 30 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019