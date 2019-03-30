"Марш миллионов" на границе Газы. ХАМАС "проявил сдержанность"

В субботу, 30 марта, на границе сектора Газы прошел организованный ХАМАСом "марш миллионов", приуроченный к годовщине "маршей" и "Дню земли".

Погода не благоприятствовала боевикам и участникам акции: было холодно, время от времени шел дождь. По данным ЦАХАЛа, для участия в акции собрались около 40 тысяч палестинцев. Большинство из них не приближались к разделительным сооружениям. Тем не менее, примерно 19 тысяч активистов участвовали в беспорядках, жгли покрышки, швыряли в сторону забора камни, гранаты и самодельные взрывные устройства.

Минздрав Газы сообщил, что в результате действий военнослужащих ЦАХАЛа были убиты трое палестинцев. Также пострадали 316 участников "марша"; 14 из них получили огнестрельные ранения.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манлис подвел итоги "марша миллионов", заметив, что число активистов, пришедших к разделительным сооружениям, было сравнительно небольшим; в основном, это были хулиганы, намеревавшиеся устроить беспорядки и нападавшие на сотрудников безопасности ХАМАСа. Что касается ХАМАСа, то, по словам Манлиса, "сегодня он был вынужден вести себя сдержанно".

Заместитель главы политбюро ХАМАСа Салах аль-Арури заявил: "Мы заинтересованы в том, что прекратить вооруженное противостояние в обмен на снятие осады". Он подчеркнул, что надеется на подписание соглашения в ближайшие дни, заметив, что договоренности о перемирии должны значительно облегчить ситуацию в Газе.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что премьер-министр выражает свою признательность силам Южного военного округа, ВВС ЦАХАЛа и другим подразделениям, деятельность которых способствовала тому, что "марш миллионов" прошел относительно спокойно.

ХРОНОЛОГИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

07:30. Минздрав Газы сообщает, что к востоку от города Газа, недалеко от границы, убит один из участников "марша".

11:00. Палестинские источники: силы Армии обороны Израиля используют средства для разгона демонстраций на восточном участке границы с сектором Газы.

12:00. К участникам акции присоединился глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя и представители египетской делегации, находящейся в Газе. Sky news на арабском языке сообщает, что среди участников демонстрации находятся сотрудники полиции в гражданской одежде, не позволяющие участникам акции приближаться к забору безопасности.

13:00. На восточном и северном участках границы сектора Газы собрались более пяти тысяч демонстрантов.

14:00. На границе сектора Газы собрались около 20 тысяч палестинцев. Участники акции жгут покрышки и швыряют гранаты. Большинство из них находятся далеко от забора безопасности.

15:00. По оценкам ЦАХАЛа, число участников "марша" возросло до 30 тысяч.

15:30. Минздрав Газы сообщает, что в результате действий израильских военнослужащих убит 17-летний участник "марша миллионов" Адхам Нидал Сакр Амар. На восточном участке границы пострадали не менее 100 человек; 10 из них получили огнестрельные ранения.

16:00. Число участников "марша миллионов" возросло до 40 тысяч. Зафиксированы несколько инцидентов, в ходе которых в сторону забора безопасности и военнослужащих Армии обороны Израиля были брошены гранаты и взрывные устройства.

17:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о сокращении числа участников беспорядков на границе сектора Газы. Командующий Южным военным округом генерал-майор Герци Галеви совершил поездку по приграничным районам.

19:30. Восточнее Хан-Юниса убит еще один участник "марша", 17-летний Тамир Хашим Абу аль-Хаир.





