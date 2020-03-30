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NEWSru.co.il :: В Израиле30 марта 2020 г., 11:26

Биньямина Нетаниягу намерены поместить в карантин на неделю

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Биньямин Нетаниягу и Ривка Палух

Приближенные премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщили, что возможно он будет помещен в карантин на неделю. Этот вопрос обсуждается в связи с тем, что советница премьера Ривка Палух была диагностирована как больная коронавирусом.

30 марта премьер-министр пройдет серию проверок, по результатам которых будет принято окончательное решение.

В окружении главы правительства отмечают, что он чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов заболевания. По словам приближенных Нетаниягу, на всех совещаниях он находился на расстоянии не менее двух метров от собеседников.

Как сообщалось ранее, у Ривки Палух, советницы главы правительства по делам ультраортодоксальной общины, выявлен коронавирус. Тест у нее был взят после того, как стало известно о выявлении коронавирусной болезни COVID-19 у ее мужа.

Результаты анализа мужа Ривки Палух стали известны 26 марта. В тот день Ривка Палух участвовала в нескольких заседаниях с участием представителей различных министерств. Теперь анализы будут взяты у других сотрудников министерства главы правительства.

Ривка Палух 26 марта встречалась и с Биньямином Нетаниягу

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У советницы Нетаниягу по делам ультраортодоксальной общины выявлен коронавирус

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