Нетаниягу объявил о введении новых ограничений для населения и предприятий

В понедельник, 30 марта, глава правительства Биньямин Нетаниягу рассказал об обсуждаемых в правительстве мерах по замедлению распространения коронавирусной инфекции.

В отличие от предыдущих брифингов премьер выступал не из своей канцелярии, а из дома. Утром 30 марта пришли результаты анализа на коронавирус его советницы по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух, анализ был положительным. Биньямин Нетаниягу объявил, что он и сотрудники его канцелярии, чтобы не подвергать опасности заражения других людей, будут находиться в карантине.

Открывая брифинг, Нетаниягу сообщил, что он хотел подать личный пример ответственного поведения в ситуации, когда существует угроза заражения. Он извинился за то, что выглядит не так, как обычно, поскольку к эфиру ему пришлось готовиться самостоятельно – без парикмахера и визажиста.

Биньямин Нетаниягу сообщил, что вечером он намерен выдвинуть на голосование правительства новые меры, призванные затормозить дальнейшее распространение вируса. По его словам, до сегодняшнего дня большая часть населения выполняла распоряжения минздрава, однако до сих пор не удалось достичь желаемых результатов. "Есть отдельные люди и целые группы людей, которые игнорируют инструкции. Они подвергают опасности себя и других", - сказал он.

Биньямин Нетаниягу объявил, что будет сокращено число людей, выходящих на работу, с 30% (как в настоящее время) до 15%. Это решение будет обязательным для государственных учреждений и предприятий.

Будет запрещено проведение коллективных молитв не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе. Глава правительства призвал израильтян молиться в одиночестве, чтобы не подвергать себя и других угрозе заражения.

Свадьбы будут проходить в отсутствие гостей. На обряде бракосочетания могут присутствовать только жених, невеста и раввин.

Нельзя собираться более двух человек. Этот пункт касается людей, не проживающих под одной крышей.

В похоронном ритуале могут участвовать не более 20 человек.

Разрешается проведение обряда обрезания. На нем могут присутствовать не более 10 человек.

Биньямин Нетаниягу предупредил, что пасхальный седер каждый израильтянин будет проводить в кругу тех родственников, с которыми он проживает в одной квартире.

По окончании брифинга пресс-служба министерства главы правительства сообщила, что получены результаты анализов Биньямина Нетаниягу, членов его семьи и людей из ближайшего окружения. Все тесты - отрицательные.