Коалиционные переговоры: Амир Перец войдет в правительство Нетаниягу - Ганца

Глава партии "Авода" Амир Перец ведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу о присоединении к правительству.

Согласно опубликованной информации, стороны близки к соглашению, по которому Перец войдет в правительство и займет пост министра экономики. Его товарищ по партии Ицик Шмули войдет в правительство, получив портфель министра или замминистра социального обеспечения. В "Аводе" настаивают на назначении Шмули на пост министра.

Депутат Кнессета Мейрав Михаэли потребовала от Переца немедленно созвать конференцию партии "Авода" для обсуждения его намерения присоединиться к правительству Нетаниягу. Ожидается, что Михаэли покинет партию "Авода" и присоединится к МЕРЕЦ.

В ходе предвыборной кампании Амир Перец неоднократно заявлял, что не присоединится к правительству во главе с Биньямином Нетаниягу. В интервью NEWSru.co.il Перец дал отрицательный ответ на вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором он присоединится к правительству, во главе с нынешним премьер-министром. "Такой сценарий совершенно нереален. Я в правительстве Нетаниягу участвовать не буду", – утверждал Перец месяц тому назад.

Одновременно продолжается развал бывшего блока "Кахоль Лаван". Накануне организационная комиссия Кнессета утвердила создание новой фракции "Дерех Эрец", состоящей из двух депутатов – Цви Хаузера и Йоаза Хенделя. Источники в Кнессете говорят, что один из них получит портфель министра, а второй возглавит одну из комиссий Кнессета.

Название блока "Кахоль Лаван" осталось за Бени Ганцем. Фракция Яира Лапида и Моше Яалона называется "Еш Атид – ТЭЛЕМ". Она насчитывает 15 депутатов. Столько же есть у Объединенного арабского списка. Этим двум фракциям предстоит решить между собой, кто получит должность главы оппозиции.

Тем временем переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" продолжаются. Источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщают, что в "Кахоль Лаван" возражают против назначения Ярива Левина на пост спикера. Эту кандидатуру выдвинул "Ликуд" на фоне возражений Ганца против возвращения Юлия Эдельштейна на эту должность. Как стало известно NEWSru.co.il, самому Эдельштейну предложен пост министра по делам алии и интеграции. В окружении бывшего спикера полагают, что он либо вернется на свой прежний пост, либо останется депутатом Кнессета без министерского портфеля.





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