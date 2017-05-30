Израильтяне больше не смогут получить документы без биометрических данных

1 июня вступает в силу Закон о включении средств и данных биометрической идентификации в идентификационные документы и в базу данных. Поправки в этот закон, утвержденный в 2009 году, были приняты в 2017 году.

Хотя формально у жителей Израиля остались два дня, чтобы заказать себе документы старого формата, технически сделать это уже невозможно, поскольку офисы Управления регистрации населения и иммиграции закрыты из-за праздника Шавуот.

Таким образом, любой житель Израиля, желающий получить или обновить документы, отныне сможет получить только биометрические документы нового формата.

Что такое биометрический документ?

В данном случае – удостоверение личности, загранпаспорт или лессе-пассе, несущий в себе биометрическую информацию. Эта информация позволяет подтвердить личность держателя документа.

Что такое биометрия?

Биометрия это способ отображения уникальных для каждого человека физиологических данных, которые можно описать в цифровом формате как параметр для однозначной идентификации.

Какие биометрические данные будут включены в документы нового типа?

В новые биометрические документы вставлен чип, на котором содержатся изображения лица и отпечатков двух пальцев владельца.

Зачем нужны биометрические документы?

Израильские документы старого типа легко подделываются и часто используются для криминальной и террористической деятельности. Переход на биометрические документы призван изменить ситуацию. Кроме того, биометрические документы позволяют быстрее пересекать государственную границу, а в будущем с их помощью будут предоставляться и другие услуги, в том числе – удаленные.

Что такое биометрическая база данных?

Биометрическая база данных – защищенная компьютерная база данных, не имеющая подключения к какой-либо сети и содержащая фотографии лиц граждан, подавших заявление на получение документов нового формата. В биометрической базе данных хранятся также изображения отпечатков двух пальцев человека, давшего на это свое согласие.

Согласно разъяснению МВД, цель создания биометрической базы данных – предотвращение случаев хищения личности.

Обязательно ли сдавать отпечатки пальцев для получения документа?

Для получения документа необходимо сфотографироваться и сдать отпечатки двух пальцев. Эта информация будет сохранена в чипе выданного документа. В то же время можно отказать управлению регистрации населения в просьбе сохранить отпечатки пальцев в биометрической базе данных. В таком случае отпечатки будут внесены в базу данных для проведения проверки, а затем удалены из нее.

Лица, не достигшие 16 лет, не могут дать согласие на сохранение их отпечатков пальцев в базе данных. У лиц в возрасте младше 12 лет отпечатки пальцев сниматься не будут.

Последуют ли какие-то санкции за отказ сохранить отпечатки пальцев в биометрической базе данных?

Лицо, давшее согласие на сохранение отпечатков пальцев в биометрической базе данных, получит идентификационные документы, действительные на срок до 10 лет. Лицо, не давшее согласие на сохранение отпечатков пальцев в биометрической базе данных, получит идентификационные документы, действительные на срок до 5 лет. Документы со сроком действия до 5 лет будут идентичны документам со сроком действия до 10 лет во всем, за исключением срока действия.

Можно ли передумать и потребовать удалить отпечатки пальцев из базы данных?

Если лицо, предоставившее отпечатки пальцев, потребует их удаления из базы данных, отпечатки будут удалены в течение 48 часов, а с резервных серверов – в течение 90 дней. При этом выданные ранее документы станут недействительными, и новые (со сроком действия до пяти лет) придется делать за дополнительную плату. Подавать прошение об удалении отпечатков пальцев из базы данных можно будет начиная с 1 сентября 2017 года.

Несовершеннолетнее или недееспособное лицо имеет право самостоятельно попросить об удалении его отпечатков пальцев из базы данных, без необходимости в согласии родителя или опекуна. Отпечатки пальцев лиц, не достигших совершеннолетия по состоянию на 1 июня 2017 года, и получивших биометрические документы во время тестового периода, будут удалены из базы данных автоматически, без необходимости обращения в управление. При этом выданные им документы останутся в силе.

Кто будет иметь доступ к биометрической базе данных?

Биометрическая база данных находится в ведении специального Управления биометрической базой данных, и не подчиняется Управлению регистрации населения и иммиграции. Помимо сотрудников управления, с 1 апреля 2019 года информацию из базы данных смогут получить сотрудники полиции или общей службы безопасности (ШАБАК). Однако для этого им необходима санкция суда.

Следует подчеркнуть, что у правоохранительных органов не будет прямого доступа к базе данных. Получив судебную санкцию, они смогут подать запрос в управление биометрической базы данных. Запрошенную информацию, после соблюдения дополнительных процедур, они получат от сотрудников управления.

Можно ли будет получить документы без биометрических данных?

Только в экстренных случаях. Например, в случае поездки за границу с просроченным загранпаспортом в аэропорту вам могут выдать обычный загранпаспорт с очень ограниченным сроком действия, который по возвращении придется поменять на биометрический документ.

Что станет с документами старого образца?

Документы старого образца останутся в силе до истечения указанного в них срока действия, после чего их будет необходимо заменить на биометрические документы. Удостоверения личности, в которых не указан срок действия, станут недействительны в 2022 году.

Сколько стоит получение биометрических документов?

Тарифы на выдачу документов не изменились из-за перехода на документы нового формата. Единственное исключение – если до истечения срока действия документа старого формата осталось более двух лет, можно поменять его на биометрический документ бесплатно.

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Как происходит заказ и получение новых документов?

Начать процесс оформления документов и осуществить оплату можно через интернет на сайте управления регистрации населения и иммиграции. В большинстве случаев это обойдется вам дешевле, чем при личной явке в филиал управления.

После этого необходимо явиться в филиал управления, взяв с собой удостоверение личности и предыдущий загранпаспорт. Несовершеннолетним и юридически недееспособным необходимо явиться с родителем/ями/опекуном, как и по старым правилам. Несовершеннолетний может явиться для оформления удостоверения личности без сопровождения родителя, если он не хочет давать согласия на сохранение отпечатков пальцев в биометрической базе данных.

Необходимости брать с собой паспортную фотографию нет. Фотографирование осуществляется на месте специальной аппаратурой. Вместе с тем, при оформлении документа для детей младше 6 лет рекомендуется взять с собой фотографию на паспорт размером 3,5x4,5 см.

Готовое удостоверение личности будет доставлено на дом сотрудником Почты Израиля в течение 14 дней после получения сообщения о готовности документа. Загранпаспорт/лессе-пассе будет выслан заказной почтой в течение 10 рабочих дней.





