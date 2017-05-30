Новое дело против Арье Дери. Подробности

Во вторник, 30 мая, израильские СМИ подробно обсуждают расследование нового дела в отношении министра внутренних дел и лидера партии ШАС Арье Дери.

Накануне Дери и его жену Яффу допрашивали более 11 часов, и как пишет портал Walla, ожидается, что сразу после праздника Шавуот глава МВД и его жена будут вызваны на дополнительный допрос.

Согласно опубликованной информации, Дери подозревается в отмывании денег, мошенничестве, обмане общественного доверия, хищении, совершенном должностным лицом, фальшивых записях в официальных документах, а также в налоговых правонарушениях.

После завершения допроса Дери заявил: "Я сотрудничаю со следствием и ответил на все вопросы, которые мне были заданы. Я полностью доверяю правоохранительным органам, прошу всех запастись терпением и уважать следствие. С Божьей помощью я продолжу изо всех сил работать на благо общества".

Новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.

Как сообщалось ранее, параллельно с семьей Дери были допрошены еще 14 человек, которые подозреваются в причастности к противозаконным действиям. Среди допрошенных бывший генеральный директор министерства главы правительства Моше Леон, генеральный директор министерства развития Негева и Галилеи Ариэль Мишаль, а также несколько известных бизнесменов.

Как пишет портал Ynet, полиция подозревает, что крупные суммы денег из бюджетов ведомств, подконтрольных Дери, попадали на счета организаций, связанных с семьей министра внутренних дел, в первую очередь "Мифалот симха". Бюджет этой организации составляет более десяти миллионов шекелей в год. Полиция подозревает, что деньги, незаконно переводившиеся на счета организации, шли на выплату высоких зарплат служащих и на покрытие частных расходов приближенных Дери.

Следственные органы также подозревают, что приближенные к Дери бизнесмены жертвовали сотни тысяч шекелей организации "Мифалот симха". Одним из бизнесменов, жертвовавших этой организации, является австрийский предприниматель Мартин Шлаф.

Полиция расследует также связь между Арье Дери и инвестиционным фондом, которым управляет Моше Леон. Как пишет "Гаарец", речь идет о посредничестве между фондом и американским бизнесменом. Следственные органы подозревают, при помощи Дери осуществлялся незаконный перевод денег фонду, а сам Дери получил за это высокие комиссионные. Сам Моше Леон сказал после завершения допроса, что речь идет о попытке очернения его имени по политическим мотивам. "Я сотрудничал со следствием и после встречи со следователями возвращаюсь к обычной работе без каких-либо ограничений, – сказал он. – Вопросы касались одного эпизода, относящегося к периоду, когда Арье Дери был частным лицом".

Расследование началось после того, как возникли подозрения в нарушении Арье Дери налогового законодательства при совершении сделок, связанных с недвижимостью. Дери подозревается в том, что незаконно переписал на имя своего брата Шломо дом в иерусалимском квартале Гиват Шауль. Предполагается, что это было сделано незадолго до возвращения Дери в политику. Еще один эпизод касается строительства дома в поселке Сафсуфа в Галилее. Этот дом был построен в 2013 году и формально принадлежит дочери Дери, Даси, и ее мужу. Полиция подозревает, что дом строился на деньги, не указывавшиеся в налоговых декларациях. Часть оплаты осуществлялась наличными. Стоимость дома оценивается в четыре миллиона шекелей.

Расследование дела Дери проводится совместно полицией, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег.

58-летний Арье Дери, уроженец Марокко и председатель ультрарелигиозной сефардской партии ШАС, занимает пост главы МВД с 11 января 2016 года, в октябре прошлого года он вышел из Кнессета, уступив свой мандат другому коллеге по партии.

Дери был министром внутренних дел в 1988-1993 годах (с небольшим перерывом). В 2000-м он был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве, вышел на свободу в 2002-м, отбыв в тюрьме 22 месяца.

В 2011-м Дери вернулся в большую политику, что привело к расколу в партии ШАС. Тем не менее, в 2013 году Дери возглавил фракцию ШАС в Кнессете, в 2015-м получил должность министра экономики, а на следующий год возглавил МВД.





