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В Израиле

Новое дело против Арье Дери. Подробности

время публикации: 08:11 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
Арье Дери, 29 мая 2017 года
Арье Дери, 29 мая 2017 года
Яффа Дери, 29 мая 2017 года

Во вторник, 30 мая, израильские СМИ подробно обсуждают расследование нового дела в отношении министра внутренних дел и лидера партии ШАС Арье Дери.

Накануне Дери и его жену Яффу допрашивали более 11 часов, и как пишет портал Walla, ожидается, что сразу после праздника Шавуот глава МВД и его жена будут вызваны на дополнительный допрос.

Согласно опубликованной информации, Дери подозревается в отмывании денег, мошенничестве, обмане общественного доверия, хищении, совершенном должностным лицом, фальшивых записях в официальных документах, а также в налоговых правонарушениях.

После завершения допроса Дери заявил: "Я сотрудничаю со следствием и ответил на все вопросы, которые мне были заданы. Я полностью доверяю правоохранительным органам, прошу всех запастись терпением и уважать следствие. С Божьей помощью я продолжу изо всех сил работать на благо общества".

Новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.

Как сообщалось ранее, параллельно с семьей Дери были допрошены еще 14 человек, которые подозреваются в причастности к противозаконным действиям. Среди допрошенных бывший генеральный директор министерства главы правительства Моше Леон, генеральный директор министерства развития Негева и Галилеи Ариэль Мишаль, а также несколько известных бизнесменов.

Как пишет портал Ynet, полиция подозревает, что крупные суммы денег из бюджетов ведомств, подконтрольных Дери, попадали на счета организаций, связанных с семьей министра внутренних дел, в первую очередь "Мифалот симха". Бюджет этой организации составляет более десяти миллионов шекелей в год. Полиция подозревает, что деньги, незаконно переводившиеся на счета организации, шли на выплату высоких зарплат служащих и на покрытие частных расходов приближенных Дери.

Следственные органы также подозревают, что приближенные к Дери бизнесмены жертвовали сотни тысяч шекелей организации "Мифалот симха". Одним из бизнесменов, жертвовавших этой организации, является австрийский предприниматель Мартин Шлаф.

Полиция расследует также связь между Арье Дери и инвестиционным фондом, которым управляет Моше Леон. Как пишет "Гаарец", речь идет о посредничестве между фондом и американским бизнесменом. Следственные органы подозревают, при помощи Дери осуществлялся незаконный перевод денег фонду, а сам Дери получил за это высокие комиссионные. Сам Моше Леон сказал после завершения допроса, что речь идет о попытке очернения его имени по политическим мотивам. "Я сотрудничал со следствием и после встречи со следователями возвращаюсь к обычной работе без каких-либо ограничений, – сказал он. – Вопросы касались одного эпизода, относящегося к периоду, когда Арье Дери был частным лицом".

Расследование началось после того, как возникли подозрения в нарушении Арье Дери налогового законодательства при совершении сделок, связанных с недвижимостью. Дери подозревается в том, что незаконно переписал на имя своего брата Шломо дом в иерусалимском квартале Гиват Шауль. Предполагается, что это было сделано незадолго до возвращения Дери в политику. Еще один эпизод касается строительства дома в поселке Сафсуфа в Галилее. Этот дом был построен в 2013 году и формально принадлежит дочери Дери, Даси, и ее мужу. Полиция подозревает, что дом строился на деньги, не указывавшиеся в налоговых декларациях. Часть оплаты осуществлялась наличными. Стоимость дома оценивается в четыре миллиона шекелей.

Расследование дела Дери проводится совместно полицией, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег.

58-летний Арье Дери, уроженец Марокко и председатель ультрарелигиозной сефардской партии ШАС, занимает пост главы МВД с 11 января 2016 года, в октябре прошлого года он вышел из Кнессета, уступив свой мандат другому коллеге по партии.

Дери был министром внутренних дел в 1988-1993 годах (с небольшим перерывом). В 2000-м он был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве, вышел на свободу в 2002-м, отбыв в тюрьме 22 месяца.

В 2011-м Дери вернулся в большую политику, что привело к расколу в партии ШАС. Тем не менее, в 2013 году Дери возглавил фракцию ШАС в Кнессете, в 2015-м получил должность министра экономики, а на следующий год возглавил МВД.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 мая 2017 г.
Допрос министра внутренних дел Арье Дери продолжался 11 часов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 мая 2017 г.
Полиция допрашивает Арье и Яффу Дери
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 мая 2017 г.
Полиция задержала 14 приближенных Арье Дери







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