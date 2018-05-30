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В Израиле

Второй день конфронтации в Газе. Хронология событий

время публикации: 00:10 | последнее обновление: 00:57 блог версия для печати фото

В ночь на среду, 30 мая, в населенных пунктах на границе с сектором Газы звучали сигналы "Цева адом", а ЦАХАЛ продолжал действовать на территории сектора.

Израиль официально опроверг сообщения, опубликованные арабскими СМИ о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

0:03. Сигнал "Цева адом" прозвучал в населенных пунктах регионального совета Эшколь. О запуске ракет не сообщается.

0:27. Сигнал "Цева адом" прозвучал в Нетивоте и региональных советах Сдот Негев и Бней Шимон. Система "Железный купол" сбила по меньшей мере одну ракету. Осколки упали в черте города Нетивот.

0:42. В населенных пунктах регионального совета Эшколь прозвучал сигнал "Цева адом".

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала данные о ракетных и минометных обстрелах Израиля из сектора Газы по состоянию на 20:00.

Согласно опубликованной информации, на израильской территории упали или были сбиты системой "Железный купол" примерно 70 ракет и минометных снарядов. Они запускались залпами и по одному.

В пресс-службе ЦАХАЛа отмечают, что террористы использовали и ракеты иранского производства.

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Среда, 30 мая 2018 г.
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