ЦАХАЛ опубликовал карту ударов по Газе за первые сутки противостояния: 65 целей. ВИДЕО

Пресс-служба Армии обороны Израиля около 7 утра в среду, 30 мая, направила в СМИ уточненные сведения об ударах, нанесенных по целям в секторе Газы в ответ на ракетно-минометные обстрелы израильской территории.

В общей сложности, за первые сутки противостояния (начиная с 7 утра 29 мая) в Газе были атакованы 65 целей, заявляют военные.

Атаки совершались с использованием боевых самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов.

Удары наносились по объектам боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада". Был уничтожен "туннель джихада", который вел из Газы на территорию Египта, а затем на израильскую территорию, в сторону КПП "Керем Шалом". Согласно источникам в Газе, были атакованы базы боевиков "Аль-Бурак", "Малик", "Фаджр", "Арафат", "Бадр". Был уничтожен оперативный штаб боевиков на севере Газы. Военные заявляют, что был атакован склад, где хранились мультикоптеры, которые предназначались для использования в террористических целях, мастерская по производству ракет и двигателей для них, современные морские боеприпасы, а также военные объекты, учебные комплексы и объекты по производству боеприпасов.

По состоянию на утро 30 мая, ни израильские, ни палестинские СМИ не публикуют информацию о пострадавших в секторе Газы в результате ударов ЦАХАЛа за последние сутки.





