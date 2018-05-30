Прекращение огня в Газе. ХАМАС празднует победу

Вооруженное противостояние боевиков в Газе и Армии обороны Израиля на этот раз длилось всего около суток (примерно с 7 утра 29 мая до 5 утра 30 мая), после чего стороны вернулись к соблюдению режима прекращения огня.

- Обстрелы из Газы и удары ЦАХАЛа. Видео и фоторепортаж

По разным данным, за эти сутки из сектора Газы было выпущено по израильской территории от 100 до 150 минометных снарядов и ракет (точной информации от пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало). Впервые после лета 2014 года ракеты, выпущенные из Газы, достигли городов Офаким, Нетивот и Ашкелон.

Десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол". По предварительной оценке, около 80% ракет, летевших на населенные районы, были перехвачены. Тем не менее, многие ракеты достигли целей, причинив ущерб.

В результате ракетно-минометных обстрелов из Газы 29-30 мая были ранены четыре человека, в их числе трое военнослужащих. Еще несколько человек получили травмы при попытках укрыться от обстрелов. Примерно десяти потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.

Пресс-служба Армии обороны Израиля около 7 утра в среду, 30 мая, направила в СМИ сведения об ударах, нанесенных по целям в секторе Газы в ответ на ракетно-минометные обстрелы израильской территории. В общей сложности, за сутки противостояния в Газе были атакованы 65 целей, заявляют военные. Атаки совершались с использованием боевых самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов. Удары наносились по объектам боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада". Был уничтожен "туннель джихада", который вел из Газы на территорию Египта, а затем на израильскую территорию, в сторону КПП "Керем Шалом". Согласно источникам в Газе, были атакованы базы боевиков "Аль-Бурак", "Малик", "Фаджр", "Арафат", "Бадр". Был уничтожен оперативный штаб боевиков на севере Газы. Военные заявляют, что был атакован склад, где хранились мультикоптеры, которые предназначались для использования в террористических целях, мастерская по производству ракет и двигателей для них, современные морские боеприпасы, а также военные объекты, учебные комплексы и объекты по производству боеприпасов.

Судя по имеющимся сведениям, инфраструктурам ХАМАСа и "Исламского джихада" в результате действий ЦАХАЛа причинен значительный ущерб. Однако не было ни одного сообщения об убитых или раненых за эти сутки в Газе в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.

Представители руководства террористической организации ХАМАС Халиль аль-Хайя, Фаузи Бархум и Усама Хамдан заявили, что при участии посредников (прежде всего, Египта) достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем. "После того, как сопротивлению удалось подавить агрессию и предотвратить изменение правил игры, в течение последних часов вмешались несколько посредников, и был достигнут консенсус о возвращении к режиму прекращения огня в секторе Газы, приверженность к которому подтвердили все фракции сопротивления", – заявил Бархум.

В министерств обороны Израиля заявляют: никакого перемирия с террористами в Газе нет, на любую провокацию последует жесткий ответ.

Руководство ХАМАСа и "Исламского джихада" празднует победу, настаивая на том, что израильтянам не удалось навязать новые правила игры, а в ходе активного вооруженного противостояния – нанести существенный урон.

Лидеры террористических группировок в Газе говорят, что "кровь шахидов марша возвращения отмщена", и заявляют о намерении продолжать проводить массовые акции протеста на границе Газы вплоть до снятия блокады сектора.

В израильских силовых структурах ожидают активизации противостояния на границе Газы в третью пятницу Рамадана, 1 июня, и в так называемый "день Наксы", 5 июня, когда палестинские арабы вспоминают о проигранной против Израиля Шестидневной войне 1967 года.

В израильском оборонном ведомстве заявляют, что армия продолжит жестко реагировать на любые провокации на границе сектора Газы. В то же время, в силовых структурах дают понять, что для Израиля в настоящее время приоритетным является обеспечение спокойствия на северных границах, где возможны вооруженные провокации со стороны "Хизбаллы" и иранских сил "Эль-Кудс", действующих в Сирии.

Вечером 30 мая, по инициативе главы правительства Биньямина Нетаниягу, состоится заседание кабинета безопасности Израиля, в ходе которого будет обсуждаться ситуация на юге страны после вооруженного противостояния с боевиками из Газы. В ходе этого заседания, по всей видимости, будет выработан план дальнейших действий как на политическом, так и на военном уровне. По сведениям Ynet, заседание начнется в 18:00 и будет проходить в правительственном комплексе в Тель-Авиве. Нашей редакции сообщили, что министр обороны Авигдор Либерман, скорее всего, примет участие в этом заседании, после чего он отправится в Москву на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы, помимо прочего, обсудить ситуацию в Сирии.





