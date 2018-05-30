Надав Села приговорен к четырем пожизненным срокам за убийство своей жены и троих детей

В среду, 30 мая, окружной суд в Нацерете приговорил к четырем пожизненным срокам Надава Селу, который ранее был признан виновным в убийстве своей жены и троих детей. Еще десять лет он проведет в тюрьме за попытку убийства. Об этом сообщают израильские СМИ.

Преступление было совершено 28 января 2017 года в поселке Мигдаль. В обвинительном заключении было сказано, что сначала обвиняемый без какой-либо видимой причины напал на свою жену, Дор Карасанти, и нанес ей многочисленные удары ножом. Она пыталась сопротивляться, однако попытки были безуспешными.

В это время в доме находились дети соседей – Нахман и Натан Атийя. Они попытались сбежать через окно, однако убийца напал на них. 10-летний Натан Атийя получил ранения, притворился мертвым, и это спасло ему жизнь. Затем убийца напал на его 11-летнего брата Нахмана, убил мальчика ударами ножа и бросил тело в подвал дома.

После этого Села убил двоих своих сыновей – восьмимесячного Биньямина и Йосефа, которому был год и восемь месяцев. Затем убийца переоделся, сменил обувь и вышел через заднюю дверь дома.

Натан Атийя дождался момента, когда убийца покинет дом, и несколько раз окликнул Дор Карасанти. Не получив ответа и не сумев открыть запертые снаружи двери дома, он разбил окно и выпрыгнул на улицу. Пробежав несколько десятков метров, он остановил первую попутную машину и вызвал помощь.

Вскоре Надав Села был задержан на оливковых плантациях на окраине поселка Мигдаль. На первом допросе он сообщил: "Я убил всех, кто был в доме, так как они принадлежали к амалекитянам".





