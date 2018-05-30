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30 мая 2018 г.
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14:31 Надав Села приговорен к четырем пожизненным срокам за убийство своей жены и троих детей
В Израиле

Надав Села приговорен к четырем пожизненным срокам за убийство своей жены и троих детей

время публикации: 14:31 | последнее обновление: 15:18 блог версия для печати фото
Надав Села в суде
В зале суда
Надав Села в суде

В среду, 30 мая, окружной суд в Нацерете приговорил к четырем пожизненным срокам Надава Селу, который ранее был признан виновным в убийстве своей жены и троих детей. Еще десять лет он проведет в тюрьме за попытку убийства. Об этом сообщают израильские СМИ.

Преступление было совершено 28 января 2017 года в поселке Мигдаль. В обвинительном заключении было сказано, что сначала обвиняемый без какой-либо видимой причины напал на свою жену, Дор Карасанти, и нанес ей многочисленные удары ножом. Она пыталась сопротивляться, однако попытки были безуспешными.

В это время в доме находились дети соседей – Нахман и Натан Атийя. Они попытались сбежать через окно, однако убийца напал на них. 10-летний Натан Атийя получил ранения, притворился мертвым, и это спасло ему жизнь. Затем убийца напал на его 11-летнего брата Нахмана, убил мальчика ударами ножа и бросил тело в подвал дома.

После этого Села убил двоих своих сыновей – восьмимесячного Биньямина и Йосефа, которому был год и восемь месяцев. Затем убийца переоделся, сменил обувь и вышел через заднюю дверь дома.

Натан Атийя дождался момента, когда убийца покинет дом, и несколько раз окликнул Дор Карасанти. Не получив ответа и не сумев открыть запертые снаружи двери дома, он разбил окно и выпрыгнул на улицу. Пробежав несколько десятков метров, он остановил первую попутную машину и вызвал помощь.

Вскоре Надав Села был задержан на оливковых плантациях на окраине поселка Мигдаль. На первом допросе он сообщил: "Я убил всех, кто был в доме, так как они принадлежали к амалекитянам".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2018 г.
Надав Села признан виновным в убийстве своей жены и троих детей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2018 г.
Задержан брат Надава Селы, обвиняемого в убийстве жены и трех детей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2017 г.
Предъявлено обвинение Надаву Селе, задержанному за убийство жены и трех детей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2017 г.
СМИ: Надав Села, задержанный за убийство жены и трех детей, признан вменяемым







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