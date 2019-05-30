Утвержден законопроект о роспуске Кнессета

В ночь на четверг, 30 мая, в Кнессете состоялось голосование по законопроекту о роспуске законодательного собрания 21-го созыва.

Депутаты большинством голосов поддержали документ во втором и третьем чтениях. 74 парламентария проголосовали "за", 45 – "против", один отсутствовал.

Утверждение закона о роспуске Кнессета блокировало возможность передачи полномочий формирования правительства главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу.

Таким образом, 17 сентября 2019 года в Израиле пройдут досрочные выборы в Кнессет 22-го созыва.

Ранее израильские СМИ сообщили, что религиозные партии приняли предложение Биньямина Нетаниягу по закону о призыве, однако ответ от Авигдора Либермана получен не был.

Предложение, которое было передано ультраортодоксальным партиям и НДИ, предполагало после окончания процесса формирования правительства выдвинуть на новое голосование Кнессета законопроект о призыве в его "оригинальной" версии. В случае одобрения законопроект должен был быть подготовлен для утверждения во втором и третьем чтениях при согласии партнеров по коалиции.