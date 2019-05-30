По данным опросов, политический кризис приносит Либерману новые голоса избирателей

Вечером в четверг, 30 мая, телеканалы "Кан-11" и "Кешет" опубликовали результаты первых опросов, проведенных после того, как Кнессет проголосовал за самороспуск и за проведение досрочных выборов.

Согласно результатам опроса, проведенного фирмой Kantar для канала "Кан-11", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" получил бы 35 мандатов, столько же, сколько имеет сегодня, и стал бы самой большой партией в парламенте. Партия "Кахоль Лаван" теряет один мандат и получает 34 места в Кнессете.

ХАДАШ-ТААЛ - 6, "Авода" и "Мерец" - по 5 мандатов, "Ихуд мифлагот а-ямин", "А-Ямин а-Хдаш", БАЛАД-РААМ - по 4 мандата. "Яадут а-Тора" - 8, ШАС-7.

Согласно опросу на телеканале "Кан-11", в результате новой ситуации в наибольшем выигрыше находится партия НДИ Авигдора Либермана, которая увеличивает свое присутствие в Кнессете с 5 мест до 8 мест. Также на один увеличивается количество мандатов у партии МЕРЕЦ.

Если бы выборы состоялись сегодня, пария "А-Ямин а-Хадаш" (Беннет и Шакед) прошла бы в Кнессет с 4 мандатами. По-прежнему не преодолевают электоральный барьер партии "Гешер" и "Зеут".

По данным этого опроса, праворелигиозный блок набирает 58 мандатов. Левоцентристский блок набирает 54 мандата. И еще 8 мандатов находятся у партии НДИ, чью политическую ориентацию телеканал затруднился определить.

Телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам". По его результатам, если бы выборы состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 36 мандатов, оставаясь самой большой фракцией в парламенте. "Кахоль Лаван" - 33.

ШАС, "Яадут а-Тора", "Ихуд мифлагот а-ямин", ХАДАШ-ТААЛ по 7 мандатов. МЕРЕЦ - 6, "Авода" и БАЛАД-РААМ по 4.

Партия "Наш дом Израиль" получила бы от избирателей 9 мандатов.

По данным этого опроса, праворелигиозный блок набирает 66 мандатов. Левоцентристский блок набрал 54 мандата.

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