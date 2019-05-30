Нетаниягу: "Либерман - серийный могильщик правых правительств"

Вечером в четверг, 30 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление для прессы, в котором прокомментировал провал коалиционных переговоров.

Глава правительства обвинил лидера НДИ Авигдора Либермана в неудачном исходе переговоров, назвав его серийным могильщиком правых правительств. "Либерман получил в ходе переговоров все, что просил и требовал, но ему этого было мало. Он искал способ, как остановить тенденцию к уменьшению количества мандатов, и нашел: он стал борцом за призыв ультраортодоксов", - сказал премьер.

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Биньямин Нетаниягу напомнил, что в 2016 году Либерман присоединился к правительству, которое уже приняло закон о призыве. "Это был очень удобный для ультраортодоксов закон, но это ничуть не мешало Либерману", - сказал премьер-министр.

Нетаниягу добавил, что Либерманом двигало также желание устранить его с политической арены. "Он сказал одному из лидеров партий, с которыми мы вели переговоры, что, если не убрать со сцены Нетаниягу, он останется здесь еще на 10 лет. Не могу вам обещать, что он прав, но очень постараюсь", -добавил Нетаниягу.

Премьер и лидер "Ликуда" заявил, что главой НДИ движут эго, амбиции и личные интересы. "На Либермана нельзя полагаться. Если он сумеет, то через три месяца вновь свалит правое правительство. Он серийный могильщик правительств национального лагеря", - резюмировал Нетаниягу.