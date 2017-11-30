Дебют археологического БПЛА: обнаружен уникальный алтарь идумеев

В ходе археологических раскопок, проводившихся Управлением древностей и Еврейским университетом на военном полигоне, находящемся к югу от Бейт-Гуврина – античной Мареши, археологи обнаружили руины массивного строения, скорее всего, служившего храмом или дворцом.

Специалисты полагают, что здание было возведено идумеями около 2.200 лет назад – в эллинистическую эпоху. "Если строение действительно идумейское, речь идет о важном открытии. В Израиле возведенные ими здания можно по пальцам пересчитать", – говорит руководитель раскопок доктор Орен Гутфельд.

Состояние находки свидетельствует, что постройка была разобрана. Согласно гипотезе, это было сделано Хасмонеями.

Напомним, что округ Лахиш был одной из главных арен Восстания Маккавеев, а в 112 году до нашей эры правитель Иудеи Иоанн Гиркан принуждал местных жителей перейти в иудаизм.

Находки археологов имеют непосредственное отношение к этому периоду. Наибольший интерес представляет алтарь небольшого размера, украшенный барельефом бычка у врат храма. "Возможно, это изображение одного из богов, которым поклонялись идумеи", – предполагают ученые.

В ходе раскопок обнаружены керамические изделия, в том числе – исключительно тонкой работы. Такие предметы роскоши ввозились из Греции.

Перед археологами предстал целый подземный город с карьерами, где добывался камень, миквами для ритуальных омовений, мастерскими ремесленников, колумбариями, где разводили голубей. В эпоху восстания Бар-Кохбы 132-135 годов нашей эры пришедшее в упадок селение использовалось как убежище еврейскими воинами.

Примечательно, что первоначальная разведка было проведена с помощью квадрокоптера, позволившего заснять всю местность от Бейт-Гуврина до поселка Амация. "С нашей точки зрения, это прорыв. Благодаря технологии мы поняли, на каких участках сосредоточиться, осознав, что имеем дело с уникальным объектом. Мы с нетерпением ждем следующего сезона", – говорят ученые.





