На границе с Газой военнослужащие подверглись минометному обстрелу

Примерно в 14:30 военнослужащие, выполнявшие инженерные работы неподалеку от разделительного забора с сектором Газы, подверглись минометному обстрелу. Согласно опубликованной информации, в сторону военнослужащих было выпущено не менее 15 минометных снарядов.

Никто не пострадал. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, танки и ВВС атаковали четыре укрепления ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газы. "Мы рассматриваем террористическую организацию ХАМАС в качестве ответственной за все происходящее на территории сектора", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Сайт "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) сообщил, что самолеты ЦАХАЛа кружили над севером сектора Газы.

Минометный обстрел был осуществлен боевиками "Исламского джихада". Об этом сообщила военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛа Ронена Манелиса.

По словам Ронена Манелиса, ЦАХАЛу известно не только то, какая организация стоит за этим обстрелом, но и имена стрелявших боевиков. Он отметил, что этот обстрел был ответом "Исламского джихада" на разрушение туннеля террористов около месяца назад. По данным ЦАХАЛа, в сторону военнослужащих было выпущено от 10 до 12 минометных снарядов. Целью атакующих были военные. Обстрел не представлял опасности для гражданских лиц.

Палестинское информационное агентство "Маан" в 17:00 сообщило, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в различных районах сектора Газы. В том числе, по базе "Исламского джихада" в центре палестинского анклава. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила эту информацию, сообщив, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по двум объектам террора в центральной части сектора Газы.

Сельскохозяйственные рабочие в населенных пунктах, граничащих с Газой, получили распоряжение покинуть места работы.

По указанию сил безопасности, прекращено движение поездов между Ашкелоном и Сдеротом. Движение поездов в северном направлении будет заканчиваться в Нетивоте, а в южном направлении – в Ашкелоне. На станциях Ашкелон, Нетивот и Сдерот пассажирам будут предоставлены бесплатные шаттлы. Около 16:00 движение поездов было возобновлено.

Ранее, в 13:54-13:56, в населенных пунктах, граничащих с сектором Газы, прозвучал предупредительный сигнал "Цева адом". В пресс-службе ЦАХАЛа редакции NEWSru.co.il сообщили, что эти события не связаны между собой. По утверждению военных, сирена была ложной тревогой.

Вместе с тем, радиостанция "Кан Бет" передала, что 14-летней жительнице Сдерота потребовалась медицинская помощь для выхода из шока, который вызвала прозвучавшая в городе сирена.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Сентябрь-ноябрь. Ни одного ракетного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.