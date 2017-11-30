Обострение ситуации на границе с сектором Газы

В четверг, 30 ноября, боевики "Исламского джихада" обстреляли военнослужащих, осуществлявших инженерные работы неподалеку от разделительного забора с сектором Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что примерно в 14:30 в сторону израильской территории было выпущено от 10 до 12 минометных снарядов. В результате обстрела не было раненных и не был причинен ущерб.

В ответ танки и ВВС атаковали четыре укрепления ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газы. И хотя, по словам пресс-секретаря ЦАХАЛа Ронена Манелиса, Израилю известна не только организация, стоящая за обстрелом, но и имена осуществивших его боевиков, ответственность за произошедшее была возложена на ХАМАС. "Мы рассматриваем террористическую организацию ХАМАС в качестве ответственной за все происходящее на территории сектора", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В армии считают, что сегодняшний обстрел стал ответом "Исламского джихада" на разрушение туннеля террористов в прошлом месяце. Целью террористов - были военные. Как заявили в армейской пресс-службе, "обстрел не представлял опасности для гражданских лиц".

После минометного обстрела сельскохозяйственные рабочие в населенных пунктах, граничащих с Газой, получили распоряжение покинуть места работы. Кроме того, по указанию сил безопасности было прекращено движение поездов между Ашкелоном и Сдеротом. Однако уже через час "Ракевет Исраэль" получила разрешение возобновить движение поездов на указанном участке.

Около 17:00 палестинское информационное агентство агентство "Маан" сообщило, что ВВС ЦАХАЛа вновь наносят удары по целям в различных районах сектора Газы. В том числе, по базе "Исламского джихада" в центре палестинского анклава. "Палестинский информационный центр", принадлежаший ХАМАСу, передает, что израильские самолеты нанесли ракетные удары по позициям боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" в лагере беженцев Нусейрат (в центральной части сектора), по базе Аль-Бурак боевиков "Бригад Эль-Кудса" ("Исламский джихад") в городе Газа, по позициям боевиков "ИД" и по базе ХАМАСа в районе Аль-Мухарат к западу от города Рафах, по базе "Хитин" (ХАМАС) и по объекту "ИД" западнее Хан-Юниса. Кроме того, дымовые бомбы были сброшены в районе Бейт-Хануна в северной части сектора. Отмечается, что причинен значительный ущерб, но сведений о пострадавших не поступало.

Медицинские источники в секторе Газы сообщили, что в результате действий ЦАХАЛа ранены три жителя сектора.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по инфраструктуре террора в секторе Газы. Уточнив, что были поражены две цели в центре сектора Газы.

Ранее, в 13:54-13:56, в населенных пунктах, граничащих с сектором Газы, прозвучал предупредительный сигнал "Цева адом". В пресс-службе ЦАХАЛа редакции NEWSru.co.il сообщили, что военные проверяют, что вызвало срабатывание системы предупреждения. Радиостанция "Кан Бет" передала, что 14-летней жительнице Сдерота потребовалась медицинская помощь для выхода из шока, который вызвала прозвучавшая в городе сирена.





