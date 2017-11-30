Домашние животные в жизни русскоязычных израильтян. Новый опрос NEWSru.co.il

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных (World Day Pets), учрежденный 86 лет назад. В этот день редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос, посвященный домашним животным.

Результаты нового опроса будут соотнесены с результатами опросов прошлых лет, хотя нынешний опрос существенно отличается от предыдущих тем, что в нем большее внимание уделено теме ухода за домашними животными.

- Домашние животные в жизни русскоязычных израильтян. Опрос NEWSru.co.il

(вам предстоит ответить на 25 вопросов)

Некоторые репатрианты привозят с собой в Израиль домашних животных. Многие уже в Израиле заводят кошек, собак, рыбок и т.д. Часто это делается по просьбе детей.

Отношение к домашним животным в Израиле несколько иное, чем в бывшем СССР. С одной стороны государство уделяет больше внимания вопросу соблюдения прав животных, с другой – жестче относится к владельцам животных, которые не считаются с интересами общества. Не одинаково отношение к домашним животным и различных общин. Так, например, в среде ультрарелигиозных евреев не принято держать животных в домах. Арабы зачастую с опаской относятся к собакам. Жители еврейских поселений, напротив, как правило, любят собак.

Среди израильтян находятся люди, отдающие предпочтение породистым собакам или кошкам. Но местные кинологи отмечают, что найти высокопородного щенка в Израиле заметно сложнее, чем в Европе или в России.

Зачастую израильтяне забирают собак и кошек из приютов, а также оказывают посильную помощь организациям, которые спасают бездомных животных.

В Израиле множество зоомагазинов, где каждый желающий может выбрать домашних питомцев. Однако не всегда эти магазины работают в строгом соответствии с инструкциями. Специалисты советуют перед приобретением животного ознакомиться с рекомендациями по условиям его содержания, а если речь идет о приобретении млекопитающего – проконсультироваться с ветеринаром.

Опрос, проводимый на сайте NEWSru.co.il, поможет понять: как относятся русские израильтяне к ряду актуальных вопросов, связанных с содержанием домашних животных.