Группа арабов напала на израильтян около Шхема, один из нападавших убит

В четверг, 30 ноября, в Самарии произошло столкновение между группой израильтян и палестинскими арабами.

Как сообщили редакции NEWSru.co.il из пресс-службы ЦАХАЛа, арабы бросали камни в группу религиозных евреев, совершавших поход неподалеку от деревни Кусра, к югу от Шхема. В ответ один из участников группы выстрелил в сторону нападавших.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что один из арабов получил тяжелые ранения, от которых вскоре скончался. По сообщению сайта Maan, погибшим является 48-летний Махмуд Ахмад Заала. По утверждению Maan, израильтяне, замешанные в столкновении, являются жителями форпоста Эш Кодеш.

В пресс-службе армии опровергли утверждения, опубликованные некоторыми арабскими СМИ о трех израильтянах, которые якобы были захвачены палестинскими арабами и удерживаются в качестве заложников.

"Все израильтяне эвакуированы, никто из них не пострадал, на месте находятся военнослужащие", – заявили в пресс-службе армии.

Из регионального совета Самарии передали, что имела место попытка "линча" израильтян, находившихся на расстоянии километра от деревни Кусра. По утверждению представителей поселенцев, "группа из более, чем ста арабов атаковала молодых израильтян без какой-либо провокации с их стороны".





