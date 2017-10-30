ЦАХАЛ взорвал туннель террористов около границы с Газой

Около 13:00 в понедельник, 30 октября, поступили сообщения о взрывах, которые слышали в центральной части границы с Газой, около КПП "Кисуфим".

Израильские военные подтвердили факт осуществления контролируемого взрыва около "Кисуфим".

Вскоре после этого было опубликовано разъяснение: ЦАХАЛ взорвал туннель террористов, угрозы больше нет.

Вход в туннель находился примерно в 2 км от кибуца Кисуфим. Очевидно, речь шла о так называемом "туннеле джихада", заявляют военные.

Судя по сообщению ЦАХАЛа, операцию по уничтожению туннеля была проведена на территории сектора Газы, к востоку от Хан-Юниса.

Журналист израильской радиостанции "Кан Бет" Галь Бергер со ссылкой на палестинские источники сообщил, что после уничтожения туннеля на границе сектора Газы и Израиля ХАМАС объявил, что в туннеле находились боевики организации. Они были объявлены пропавшими без вести. Информационное агентство Maan, позднее уточнило, что в результате действий ЦАХАЛа погибли не менее шести боевиков и еще девять получили тяжелые травмы. Раненые были доставлены в больницу в Хан-Юнисе.

Интернет сайты, принадлежащие "Исламскому джихаду", сообщают, что уничтоженный ЦАХАЛом туннель строился боевиками этой организации. Ни одна палестинская группировка официально не комментирует произошедшее.

Армия обороны Израиля развернула батареи системы противоракетной обороны "Железный купол" в районах, граничащих с сектором Газы. Радиостанция "Кан Бет" передала, что системы ПРО были развернуты после обнаружения туннеля и в период подготовки к его уничтожению.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: "Я хочу поздравить ЦАХАЛ с успешным уничтожением туннеля, который вел на нашу территорию. Туннель был уничтожен на нашей территории. Факт его строительства является грубейшим нарушением всех договоренностей. Мы не потерпим попыток совершать диверсии против наших граждан". При этом Либерман подчеркнул, что угрозы для жителей приграничных районов не было, так как туннель террористов был обнаружен своевременно.

На заседании парламентской фракции "Ликуд" глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал уничтожение туннеля на границе с Газой. "Наша главная задача – обеспечение безопасности Израиля. И это то, что мы делаем и сделали сегодня, уничтожив туннель террористов. Это свидетельствует о технологическом прорыве и большом успехе нашей армии. Мы рассматриваем ХАМАС в качестве ответственного за все происходящее в секторе Газы и за все попытки диверсий", - заявил Нетаниягу.

Накануне Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщило, что 15 октября под одной из школ, работающих под патронажем ООН, был обнаружен туннель террористов. На сайте агентства было сказано, что сразу после обнаружения туннеля были приняты необходимые меры для обеспечения безопасности детей и персонала: занятия в школе были прекращены, здание было опечатано. Об обнаружении инфраструктуры террора под учебным заведением было сообщено в надлежащие инстанции. В агентстве осудили прокладку туннеля под территорией школы, назвав туннель неприемлемой угрозой для детей и учителей, а также нарушением нейтралитета действующей в рамках ООН структуры. Из сообщения UNRWA следовало, что спустя 10 дней после обнаружения туннеля занятия в школе возобновились.

1 июня 2017 года силами Армии обороны Израиля на территории сектора Газы был обнаружен подземный туннель. Он находился непосредственно под зданием школы для мальчиков "Аль-Маази", действующей под патронажем Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам.

Во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года) были обнаружены десятки туннелей, которые вели из Газы на израильскую территорию. В значительной степени, именно для разрушения таких туннелей было принято решение о проведении наземной операции в секторе. Всего тогда было разрушено 32 туннеля террористов. Последний такой туннель был разрушен военными в феврале 2015 года. Но после завершения операции "Нерушимая скала" об обнаружении израильскими военными новых туннелей террористов не сообщалось, хотя жители населенных пунктов, расположенных недалеко от границы Газы, неоднократно заявляли о том, что слышат отзвуки подземных работ. В ряде случаев факты продолжения строительства хамасовцами "туннелей террора" получали подтверждение.

После того, как в августе 2014 года ЦАХАЛ завершил операцию "Нерушимая скала", командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) приложило значительные усилия для восстановления баз в Бейт-Хануне, Шуджайе и Хан-Юнисе. Особое внимание ХАМАС уделяет подземным коммуникациям, с помощью которых обеспечивается передислокация боевиков и осуществляются подходы к ракетным шахтам. Кроме того, тысячи наемных работников были привлечены к восстановлению старых и созданию новых туннелей на границах Газы – на южном направлении, где по туннелям переправлялись вооружения и товары из Египта, а также на восточном и северном направлении, где туннели позволяют боевикам проникать на израильскую территорию. При строительстве этих туннелей использовался бетон, доставляемый контрабандой из Египта, в том числе от частных лиц, которые не в состоянии завершить восстановление собственных домов из-за отсутствия средств и материалов, а потому продавали бетон хамасовцам, а также стройматериалы, которые Газа получала в качестве гуманитарной помощи.





