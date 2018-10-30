В Израиле открылись избирательные участки

В 07:00 в рамках проходящих в Израиле выборов в органы местной власти открылись избирательные участки. Они будут открыты до 22:00 за исключением населенных пунктов с населением менее 350 человек, где голосовать можно будет до 20:00.

Права голоса на выборах имеют 6.653.808 израильтян. Голосование состоится в 251 населенном пункте: в 197 муниципалитетах и в 54 региональных советах. Отменены выборы в муниципалитеты Тайбе и Бака аль-Гарбия. В местном совете Джат выборы состоялись в 2015 году. В Тель-Монде управляет назначенный совет, и выборов не будет также. Также в связи с отсутствием кандидатов отменены выборы в деревнях Масадэ и Буката.

В городские и местные советы голосование проводится с помощью двух бюллетеней: желтым выбирается мэр или глава местного совета, белым – члены местного совета. В населенных пунктах, где имеется лишь один кандидат, избиратели получат зеленый бюллетень. Он выпускается в урну только в том случае, если избиратель хочет проголосовать против кандидата.

Если ни одному из кандидатов не удастся заручиться поддержкой более 40% проголосовавших, через две недели, то есть 13 ноября, состоится второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Право голоса на местных выборах имеют граждане, достигшие 17 лет. Во время голосования при себе необходимо иметь удостоверение личности. Также желательно знать номер своего избирательного участка (он указан в извещении, полученном по почте, на сайте МВД или по телефону 1800-222-290). Кроме того, рекомендуется подготовиться к голосованию и точно знать бюллетени (названия и буквенные символы) кандидатов и движений, за которые вы намерены голосовать.

Впервые в истории Израиля день выборов в местные органы власти, чтобы стимулировать явку на участки, объявлен выходным. Однако ряд служб и организаций продолжат работать и в этот день. В частности, работают по обычному графику службы, без которых проведение выборов стало невозможно: общественный транспорт и средства массовой информации. Кроме того, в отличие от шаббата в этот день владельцы предприятий не должны получать специальное разрешение для работы, поэтому многие торговые предприятия и магазины будут открыты. Вместе с тем, если сотрудник не захочет в этот день выходить на работу, работодатель не может его принудить его к этому или наказать. Выходной день является оплачиваемым для тех, кто проработал на одном месте более 14 дней. В законе, объявившим день выборов в местные органы власти выходным днем, не оговаривается, каким образом должен оплачиваться этот день в случае, если предприятие работает.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что во время голосования порядок на улицах израильских городов и на избирательных участках будут обеспечивать 16 тысяч сотрудников полиции, пограничников и добровольцев. Кроме того, будут задействованы около 3.000 охранников, работающих через гражданские фирмы.