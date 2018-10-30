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В Израиле

Тяжелая авария около Мертвого моря: погибли восемь человек

время публикации: 13:01 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
На месте аварии около Мертвого моря, 30 октября 2018 года
На месте аварии около Мертвого моря, 30 октября 2018 года
На месте аварии около Мертвого моря, 30 октября 2018 года

После полудня во вторник, 30 октября, на 90-й трассе между Эйн Геди и Эйн Бокек (побережье Мертвого моря) столкнулись минибус и джип Toyota Land Cruiser. Минибус, в котором находились восемь человек, после столкновения загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) первоначально сообщала о восьми пострадавших, пятеро из которых получили крайне тяжелые травмы и ожоги. Позже парамедики объявили о гибели восьми человек в сгоревшем автомобиле.

Среди погибших шесть детей.

Информация о жертвах уточняется.

Травмы средней тяжести получили 52-летняя женщина и 12-летняя девочка. Водитель Toyota Land Cruiser, мужчина примерно 50 лет, был травмирован легко.

Все пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Для эвакуации раненых был задействован специальный вертолет.

В связи с ДТП 90-я трасса в указанном районе перекрыта в обоих направлениях.

Это самая тяжелая автомобильная авария в Израиле за последние шесть лет. Напомним, что в ночь на 22 мая 2012 года в результате ДТП, происшедшего возле Тверии, погибли 8 членов одной семьи Атиас – родители и шестеро детей.



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