Тяжелая авария около Мертвого моря: погибли восемь человек

После полудня во вторник, 30 октября, на 90-й трассе между Эйн Геди и Эйн Бокек (побережье Мертвого моря) столкнулись минибус и джип Toyota Land Cruiser. Минибус, в котором находились восемь человек, после столкновения загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) первоначально сообщала о восьми пострадавших, пятеро из которых получили крайне тяжелые травмы и ожоги. Позже парамедики объявили о гибели восьми человек в сгоревшем автомобиле.

Среди погибших шесть детей.

Информация о жертвах уточняется.

Травмы средней тяжести получили 52-летняя женщина и 12-летняя девочка. Водитель Toyota Land Cruiser, мужчина примерно 50 лет, был травмирован легко.

Все пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Для эвакуации раненых был задействован специальный вертолет.

В связи с ДТП 90-я трасса в указанном районе перекрыта в обоих направлениях.

Это самая тяжелая автомобильная авария в Израиле за последние шесть лет. Напомним, что в ночь на 22 мая 2012 года в результате ДТП, происшедшего возле Тверии, погибли 8 членов одной семьи Атиас – родители и шестеро детей.





