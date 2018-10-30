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В Израиле

В Израиле завершились муниципальные выборы

время публикации: 30 октября 2018 г., 22:00 | последнее обновление: 30 октября 2018 г., 23:13 блог версия для печати фото
В Израиле завершились муниципальные выборы
В Израиле завершились муниципальные выборы
В Израиле завершились муниципальные выборы

В 22:00 по всей территории Израиля закрылись избирательные участки и завершились муниципальные выборы 2018 года. Право проголосовать после 22:00 получили лишь люди, пришедшие на избирательный участок до 22:00.

По неофициальным данным, в выборах приняли участие более 56,13% избирателей. В муниципальных выборах 2013 года процент голосования составлял 51,1%.

В Иерусалиме явка на избирательные участки составила 34,9%, в Тель-Авиве – 42,79%, в Хайфе – 45,28%, в Ришон ле-Ционе – 47,64%, в Петах-Тикве – 50,87%, в Ашдоде - 61,09%, в Нетании – 44,42%, в Беэр-Шеве – 45,98%, в Холоне – 51,16%, в Бней Браке – 64,17%, в Рамат-Гане – 44,90%, в Реховоте – 51,56%, в Ашкелоне – 51,27%, в Бат-Яме – 36,34%, в Бейт Шемеше – 64,96%.

Впервые в истории Израиля день выборов в местные органы власти, чтобы стимулировать явку на участки, был объявлен выходным.

Перед закрытием избирательных участков министр внутренних дел Арье Дери заявил в интервью "Кан 11", что эта инициатива себя полностью оправдала.

На протяжении всего дня поступали сообщения о попытках фальсификаций и о нарушениях общественного порядка в различных городах и населенных пунктах Израиля. В Иерусалиме были задержаны подозреваемые в распылении слезоточивого газа неподалеку от одного из избирательных участков.

Голосование проходило и в израильских тюрьмах. На 56 избирательных участках проголосовали 4.222 человека. Явка на выборах составила около 44%. По данным ЦИК, в тюрьмах отбывают наказание 9.290 израильтян, обладающих правом голоса. Избирательные участки в тюрьмах закрылись в 20:00.

После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов. Результаты голосования ожидаются в течение ночи и утром 31 октября.

Сразу после завершения голосования были опубликованы результаты экзит-пола, проведенного радиостанцией Хайфы. Согласно опубликованным результатам, Эйнат Калиш-Ротем набрала 57,8% голосов, а Йона Яхав – 35,8%.



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